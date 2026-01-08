산청군, 극한 재난 속에서도 지난해 대외평가 괄목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

흔들림 없는 군정 운영으로

다양한 분야 기관 표창 수상



지난해 대형산불과 극한 호우 등 두 차례의 큰 재난 속에서도 산청군이 다양한 분야에서 기관 표창을 수상하며 괄목한 성과를 거둬 눈길을 끈다.

7일 산청군에 따르면 지난해 중앙부처, 경남도, 공공기관 등으로부터 총 27건의 기관 표창을 수상했다. 이는 지난해 3월 대형산불과 7월 극한 호우 등 전례 없는 재난 속에서도 흔들림 없는 군정 운영으로 이뤄낸 성과라는 평가다.

특히 2022년 14건, 2023년 18건, 2024년 25건, 지난해 27건 등 해마다 증가세를 보이며 대외적으로 산청군의 이미지를 높이고 있다. 또 재난 대응을 비롯해 행정·재정 운영, 관광·농업·산림 등 군정 전반에서 좋은 결실을 거두며 군민 체감 행정 실현을 입증하고 있다.

산청군청 전경.

AD

지난해 주요 수상 내용으로는 먼저 재난 대응 분야에서는 재해예방 사업 추진 실태점검 장려, 산불 지상 진화 경연대회 우수 수상 등을 통해 현장 중심의 대응체계와 예방 중심 행정을 인정받았다.

재난 이후에는 군민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 행정 기조를 확고히 했다는 분석이다. 행정·재정 운영 분야에서는 시군 주요 업무 합동 평가 정량 부문 1위를 달성하며 군정 추진력과 정책 이행 능력을 객관적으로 확인했다.

그뿐만 아니라 지방 세정 종합평가 우수, 공유재산 총조사 우수기관 평가 장려, 지방세외수입 운영 실적 평가 최우수 등 세정 분야에서도 안정적인 운영 성과를 내며 위기 속에서도 흔들림 없는 행정 시스템을 유지했다는 평가를 받았다.

자연과 문화를 활용한 관광·체육 분야에서도 성과가 컸다.

동의보감촌이' 2025∼2026 한국 관광 100선'에 선정되며 전국 관광 경쟁력을 확보했고 도내 유일 지역관광 성장 지자체 선정으로 체류형 관광 기반을 강화했다.

아울러 제5회 경남도 평생학습 대상, 제21회 대한민국 지방자치 경영대전 우수, 2025년 공공하수도 운영관리 실태점검 우수 등을 수상하며 그동안 노력의 결실을 보았다.

최근에는 산림청 주관 2026년 녹색자금 산림 레포츠 정책사업 주관기관으로 선정돼 산악마라톤, 산악자전거 등 산림 레포츠 대회를 본격 추진할 수 있는 기반을 마련하는 등 미래 성장동력으로 체육 분야 육성에도 속도를 내고 있다.

이와 함께 2027년 제66회 경남도민체육대회 공동 유치에 성공하며 대규모 체육행사를 안정적으로 개최할 수 있는 협력체계를 구축해 지역 관광·숙박·상권 활성화와 연계한 체육·관광 도시로 도약을 본격화한다.





AD

산청군 관계자는 "대형산불과 극한 호우라는 큰 재난 속에서도 군민 모두가 힘을 모아 위기를 극복했기 때문에 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다"며 "앞으로도 체계적인 정책 추진으로 일상에서 체감할 수 있는 변화를 이뤄내겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>