성웅을 넘어 인간으로…'인간 이순신' 조명하는 강연·토론회 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

16일 국립중앙박물관서 강연·토론회

8일부터 온라인 접수

국립중앙박물관은 오는 16일 오후 2시 교육관 소강당에서 강연·토론회 '인간 이순신을 말하다'를 개최한다고 8일 밝혔다.

'인간 이순신을 말하다' 행사 포스터. 국립중앙박물관 제공

AD

이번 행사는 특별전 '우리들의 이순신'과 연계해 역사적 영웅으로서가 아닌 한 인간으로서의 이순신을 조명하는 자리로 마련됐다.

강연·토론회에는 큐레이터를 비롯해 역사학자, 정신건강의학과 전문의, 작가, 영화감독 등 다양한 분야의 전문가들이 참여한다. 참가자들은 성웅이라는 이미지에 가려졌던 이순신의 인간적 면모와 고뇌, 선택과 일상을 다각적인 시선으로 풀어낼 예정이다. 각 분야 전문가 5명의 발제 이후에는 청중과의 질의응답이 이어진다.

첫 강연은 이정근 국립중앙박물관 고고역사부장이 맡아 '전시기획으로 본 인간 이순신'을 주제로 이야기를 시작한다. 전쟁 영웅을 넘어 한 인간으로서의 이순신을 전시로 구현한 기획 과정을 소개하며, '난중일기'와 '임진장초' 등 이순신이 직접 남긴 기록을 중심으로 그의 내면과 감정을 전시에 어떻게 담아냈는지를 살펴본다.

이어 조선시대 군사사를 전공한 김근하 서강대학교 연구교수는 '그날의 이순신'을 주제로 강연을 진행한다. 불패의 명장으로 기억되는 이순신이 아니라, 불확실한 미래 앞에서 하루하루를 살아낸 한 인간의 모습을 통해 역사 속 영웅의 이미지를 새롭게 해석한다.

정신건강의학과 전문의 이재병 원장은 '갑옷 속의 심연: 정신과 의사가 바라본 이순신의 트라우마와 회복탄력성'을 주제로 발제한다. 이순신이 겪었을 불안과 슬픔, 고뇌의 흔적을 정신의학적 관점에서 분석하고, 심리적 외상을 극복하며 회복탄력성을 형성해 간 과정을 고찰한다.

영화 '한산'과 '노량'의 시나리오를 집필한 윤홍기 작가는 '성웅의 무게, 인간의 숨결: 스크린 속 이순신의 뒷모습'을 주제로 강연한다. 영화 속에서 드러난 이순신의 인간적인 장면들을 소개하고, 이를 시나리오로 구현하기 위해 고민했던 창작 과정을 들려줄 예정이다.

마지막으로 영화 이순신 3부작 '명량', '한산', '노량'을 연출한 김한민 감독이 '이순신과 시대정신'을 주제로 강연을 마무리한다. 김 감독은 이순신의 삶이 오늘날 우리 사회에 던지는 의미와 영화적 상상력을 통해 재구성한 이순신의 정신이 현대에 어떻게 계승될 수 있는지를 이야기한다.





AD

이번 강연·토론회는 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 선착순 사전접수로 진행된다. 사전접수는 8일 오전 10시부터 오는 14일 오후 5시까지 국립중앙박물관 교육플랫폼 모두를 통해 신청할 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>