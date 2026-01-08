세계로 나아가는 전남 농수산식품…수출 역대급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 11월 기준 7억 9천만 달러 달성

김·쌀 확대…신남방·미주시장 고른 성장

전남 농수산식품 수출 국가별 수출비중. 전남도 제공

AD

전라남도는 2025년 1~11월 농수산식품 수출액이 7억 9,375만 달러로 역대 최대 실적을 달성했다고 8일 밝혔다. 이는 2024년 같은 기간보다 13.0% 증가한 수치고, 전국 평균 증가율(6.5%)의 약 두 배 수준이다.

이 실적은 김과 쌀, 과자류, 오리털 등 주요 품목 수출이 확대되고, 일본·미국·중국 등 기존 주력 시장과 함께 베트남·태국 등 신남방 시장에서도 수출이 고르게 증가한 데 따른 결과다.

품목별로는 김 수출액이 3억 9,577만 달러로 전체 농수산식품 수출의 49.9%를 차지했다. 이는 2024년 같은 기간보다 18.8% 증가한 규모다. 쌀은 5,781만 달러로 62.7% 늘었고, 과자류는 105.0%, 키위는 1,955.0% 증가했다.

국가별 수출은 일본 1억 9,527만 달러, 미국 1억 5,483만 달러, 중국 1억 2,538만 달러 순이었다. 중국 수출액 가운데 김 비중은 37.0%, 수출액은 4,683만 달러를 기록하며 2024년보다 64.8% 증가했다.

신흥시장인 동남아에서도 성과가 뚜렷했다.

태국 수출액은 1,366만 달러로 36.4% 증가했고, 이 가운데 김 수출은 72.1% 늘었다. 필리핀 김 수출은 257.5% 급증했으며, 인도네시아 오리털 수출도 72.0% 증가했다.

유럽 지역 수출도 24.3% 증가했다. 김과 커피조제품 수출이 늘며 독일 604만 달러, 폴란드 1천391만 달러를 기록했다.

시군별로는 목포가 1억 6,698만 달러로 전체의 21.0%를 차지해 가장 많았고, 나주 1억 3,205만 달러, 고흥 1억 884만 달러, 신안 9,691만 달러 순이었다.

영광(254.4%), 화순(174.9%), 함평(161.4%), 무안(63.1%), 여수(48.1%), 담양(46.3%), 해남(44.6%) 등 대부분 시군이 두 자릿수 증가율을 기록했다.





AD

신현곤 전남도 국제협력관은 "김과 쌀 등 전략 품목의 경쟁력과 수출시장 다변화 노력이 실적으로 나타났다"며 "2026년에는 10억 달러 수출 달성을 목표로 농수산 수출 특화품목 직불금 지원, 해외 온·오프라인 판매망 확충, 신흥국 마케팅을 집중 강화하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>