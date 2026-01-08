강원도, "수산물, 안심하고 드세요"…유통 수산물 검사 '모두 적합'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, 유통 수산물 392건 모두 적합 판정

유해중금속·동물용의약품·인공감미료 검사 결과

강원특별자치도보건환경연구원은 2025년 도내에서 유통·판매되는 수산물을 대상으로 유해중금속과 동물용의약품 및 마른김에 사용 금지된 인공감미료를 검사한 결과, 불검출 또는 기준 이하로 검출되어 모두 '적합'하였다고 8일 밝혔다.

강원특별자치도보건환경연구원이 2025년 도내에서 유통판매되는 수산물을 대상으로 유해중금속과 동물용의약품 및 마른김에 사용 금지된 인공감미료를 검사하고 있다. 강원도 제공

이번 검사는 어류 등 총 392건을 대상으로 하였으며, 안전기준 이상 잔류하면 건강에 위해한 유해중금속인 납·카드뮴·수은과 항균제·사용금지약물 등 153종의 동물용의약품 및 마른김에 단맛을 내기 위해 부정 사용할 우려가 있는 사카린나트륨 등 인공감미료를 검사한 결과이다.

보건환경연구원은 2022년 한국인정기구(KOLAS)로부터 식품 중금속(납, 카드뮴)분야의 공인시험기관(KS Q ISO/IEC 17025) 인정을 획득하였고, 영국 환경식품농림부 식품환경연구청(FERA)에서 주관하는 세계적으로 권위있는 숙련도 시험 프로그램인 국제비교숙련도평가(FAPAS, Food Analysis Performance Assessment Scheme)에 참여하여 4년 연속 우수한 평가를 받음으로써 시험·검사 결과의 신뢰성을 확보했다.





신인철 보건환경연구원장은 "수산물 안전성 검사를 지속적으로 실시해 도민과 도내 관광객이 안전한 수산물을 섭취할 수 있도록 최선을 다할 것이며, 2026년도에는 해양환경 변화로 인한 연근해 어획 어종 변화와 해양자연독소 발생 가능성 대응으로 메틸수은과 패류독소 검사를 강화할 계획이다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

