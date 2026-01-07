[CES 2026]中 로보락, 세계 최초 다리 달린 로봇청소기 '사로스 로버' 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2륜 다리 구조 적용, 바퀴·다리 독립

계단 및 다양한 비평탄 지형도 주행 및 청소

중국 가전기업 '로보락'은 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 세계 최초로 2륜 다리를 탑재한 로봇청소기 '사로스 로버'를 선보였다고 7일 밝혔다.

로보락이 CES 2026에서 공개한, 세계 최초 다리 달린 로봇청소기 ‘사로스 로버’. 로보락

사로스 로버는 바퀴와 다리를 결합한 독자적인 구조가 적용됐다. 이에 따라 바퀴와 다리가 각각 독립적으로 움직일 수 있다. 이 청소기의 다리는 뻗기, 들어올리기, 높이 조절 등이 가능해 사람의 움직임을 본뜬 이동 방식을 구현하며 지면의 높낮이가 달라져도 로봇청소기 본체의 수평을 안정적으로 유지한다.

일상적인 청소 환경에서 흔히 마주치는 작은 단차를 쉽게 넘을 수 있고 민첩한 회전이나 급정지, 방향 전환 등 기존 로봇청소기에서는 실현이 어려웠던 역동적인 주행이 가능하다.

지능형 소프트웨어도 갖춘 사로스 로버는 복잡한 모션 센서 데이터와 3D 공간 인식 정보를 결합한 AI 알고리즘을 기반으로 주변 환경을 실시간으로 분석한다. 이를 통해 각 바퀴 및 다리를 정밀하게 반응시켜 안정적이고 자연스러운 이동을 구현했다.

특히 계단이 있는 복층 구조에서는 계단을 한 단씩 인식하며 청소와 이동을 동시에 수행할 수 있다. 또 곡선형 계단, 경사면, 문턱 등 복잡한 지형에서도 안정적인 주행과 청소가 가능해 사용자의 다양한 생활 환경에 맞춰 스마트한 청소 솔루션을 제공할 것으로 기대된다.





로보락은, 사로스 로버가 자사의 차세대 홈 로보틱스 비전을 상징하는 모델이라고 설명하며 "로봇청소기를 단순한 청소 가전이 아닌 공간 전체를 이해하고 스스로 이동하는 지능형 로봇으로 확장하는 가능성을 제시했다"고 자평했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

