역대급 '불장'에 예금서 증시로…불붙은 '머니무브' [3분 브리프]

①'4600피' 불장에 예탁금 90조원 눈앞 '사상 최대'
②국세청, 매출 감소 소상공인 124만명 부가세 2개월 유예
③자동차사고 경상환자 '8주 룰' 도입 추진… 한의업계 반발
○미 뉴욕증시 고용·서비스업 엇갈린 지표에 혼조 마감
○장 초반 상승 후 다우·S&P 하락
○11월 구인 1년여 만 최저…12월 민간 고용도 예상 하회
■ "코스피 5000 진짜 가나?" 분주해진 개미들…주식시장 '머니무브' 올해 더 확대
○증권사 투자자 예탁금 62% 대폭 급증
○낮은 예금 금리에 주식 호황 영향
■ 매출감소 소상공인 124만명 숨통 틔운다…부가세 납부기한 2개월 연장
○도심지 전통시장 상인도 간이과세 혜택 적용
○환급금·장려금 조기지급 등 추진
■ 車보험 경상환자 '8주 룰' 도입 놓고 삐걱…집단 반대 나선 한의업계
○한의업계 "국민 치료받을 권리 침해"
○보험업계 "과잉진료로 손해율 심각한 수준…개선해야"
그래픽 뉴스 : 새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는
○지난해 랠리 소외된 자동차·바이오 약진 기대
○CES·JP모건 등 글로벌 이벤트가 모멘텀
○배당소득 분리과세·자사주 소각 수혜주도 주목
■ 개인정보 유출, 소송전 막 올랐다
○SK텔레콤·쿠팡 대규모 소송 잇따라
○신한카드·KT도 추가 소송 가능성
■ 녹십자·유한양행 등 백신 입찰담합 무죄
○항소심 "실질적 경쟁 없어 담합 성립 안 돼"
○대법원, 검찰 상고 기각하며 원심 판결 확정
■ 플라스틱 장난감·라이터도 위험한 물건?
○장난감·볼펜심 등 일상물건도 사용 방식 따라 인정
○샤프펜슬 등 일부, 행위 경위에 따라 판단 엇갈려
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
00:00 미국 ISM 비제조업구매관리자지수 (12월)
00:00 미국 노동부 JOLTS 구인·이직 보고서 (11월)
00:00 캐나다 Ivey 구매관리자지수 (12월)
08:30 일본 근로자 총 임금소득 (11월)
16:00 독일 공장수주 (MoM) (11월)
16:30 스위스 소비자물가지수 (MoM) (12월)
22:30 미국 신규 실업수당청구건수
22:30 미국 무역수지 (10월)
지금 뜨는 뉴스
