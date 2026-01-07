전진선 양평군수 "스포츠와 힐링이 어우러진 강상 발전 이끌 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양평군, '강상면민과 함께하는 소통한마당' 개최

경기 양평군(군수 전진선)은 7일 '2026년 군민과 함께하는 소통한마당'의 두 번째 일정으로 강상면을 방문해 면민과 함께하는 소통의 장을 열었다.

전진선 양평군수가 7일 '2026년 군민과 함께하는 소통한마당'의 두 번째 일정으로 강상면을 방문해 면민과 함께하는 소통의 장을 열고 있다. 양평군 제공

이날 오전 강상다목적체육관 내 배드민턴장에서 열린 소통한마당에는 전진선 양평군수, 신동호 강상면장, 관계 부서장, 관내 기관·단체장, 강상면민 등 100여 명이 참석해 지난 한 해 강상면의 주요 성과를 돌아보고 2026년 군정 운영 방향과 강상면 발전 계획을 공유하는 시간을 가졌다.

전진선 양평군수는 △군민안전보험과 재난대책본부 운영 △양근·강상대교 자살방지 안전펜스 설치 재원 확보 △관내 초등학교 자전거 타기 교육 시행 △강상면 신청사 건립 및 재활용 선별장 이전을 위한 재원 확보 등 지난해 강상면의 주요 성과를 설명하며 면민과 소통했다.

이어 2026년 강상면의 주요 계획으로 △강상·강하 지역 도시가스 공급 추진 △군 전역 하수도 인프라 확충 △급수 취약지역 상수도 보급 확대 △레저스포츠 산업 육성 △강상면 신청사 건립 등을 제시하며 중장기 발전 방향을 설명했다.

군민과의 대화 시간에는 △마을 주도로 확장 및 인도 설치 △강상 대표 축제 개발 △강상체육공원 보수 △상하수도 공급 확대 등 생활밀착형 건의가 제시됐으며, 이에 대해 참석한 국·소장과 담당 부서장들이 현장에서 직접 답변하며 적극적인 소통을 이어갔다.





양평군이 7일 '2026년 군민과 함께하는 소통한마당'의 두 번째 일정으로 강상면을 방문해 면민과 함께하는 소통의 장을 열고 있다. 양평군 제공

전진선 양평군수는 "스포츠와 힐링의 도시 강상에서 주민 여러분의 생생한 목소리를 직접 들을 수 있어 뜻깊었다"며 "오늘 제안해 주신 의견을 군정에 충실히 반영해 강상면이 더욱 살기 좋은 지역으로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

