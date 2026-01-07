양양군, 버스정보시스템 통합 운영…양양~속초간 실시간 버스정보 연계 개선 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양양군이 군민과 이용객의 교통편의를 높이기 위해 실시간 버스정보시스템(BIS) 정비(재구축)에 나섰다.

양양군청 전경.

AD

이번 사업은 광역 연계 미흡으로 인해 양양~속초 간 일부 노선의 실시간 운행 정보가 표출되지 않았던 문제를 해소하고, 보다 정확하고 편리한 대중교통 정보를 제공하기 위해 추진된다.

양양군민 및 관광객의 주 이용 노선인 양양~속초 간 노선은 속초시 관할 노선(9번, 9-1번)과 양양군 관할 노선(9번, 94번, 95번)으로 분리 운행하고 있다. 그러나 양 지자체의 버스정보시스템(BIS)의 체계가 달라 버스 도착정보 등이 연계되지 않아 많은 이용객이 불편을 겪어 왔다.

또한 기존 양양군 대중교통정보 홈페이지에서 제공한 버스 노선과 시간표 정보, 운행현황은 이용자가 정보를 직관적으로 파악하는 데 다소 한계가 있다는 의견이 제기되어 왔다.

군은 이러한 불편함을 해소하기 위해 기존의 이원화된 운영 방식(BIS, 홈페이지)을 개선하여 시스템 운영 효율성을 높이는 한편, 양양~속초 간 버스 정보 상호 연계 전광판 표출과 실시간 운행 현황을 제공하여 대중교통 서비스 품질과 이용객 만족도를 향상시킬 것으로 기대하고 있다.

아울러, 스마트폰으로 버스가 실시간으로 움직이는 모습을 지도상에서 확인할 수 있는 초정밀 버스안내 서비스도 추후 도입될 예정이다. 양양군 버스정보시스템 홈페이지와 카카오맵을 통해 버스 정류소에 있지 않더라도 어디서든 버스의 실시간 위치와 노선운행 정보, 정류소별 버스 도착 예상시각 정보 등을 손쉽게 확인할 수 있으며, 이르면 내달 중 구축 완료될 예정이다.

군은 버스정보안내기(BIT) 신규 설치 및 교체와 함께 버스정류장 노선도 및 운행 시간표도 예산 여건에 맞춰 순차적으로 정비할 예정이다.

군 관계자는 "주민과 관광객 모두가 편안하게 대중교통을 이용할 수 있도록 교통시설과 관련 제도를 지속적으로 개선해 나가겠다"며 "앞으로도 대중교통 서비스 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

한편, 양양군에는 버스정보안내기(BIT) 34개소와 차량 단말기 17대(농어촌버스 10대, 마을버스 7대)가 설치되어 버스정보시스템이 운영되고 있다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>