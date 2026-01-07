연천군, 신규 기간제 근로자 대상 산업안전보건교육 실시

경기 연천군은 지난 6일 연천도서관 시청각실에서 신규 채용된 기간제 근로자 90명을 대상으로 산업안전보건 교육을 실시했다고 7일 밝혔다.
이번 교육은 작업 현장에서 발생할 수 있는 유해·위험요인을 사전에 인지하고, 사고 발생 시 적절히 대응할 수 있는 역량을 높이기 위해 마련됐다. 근로자 스스로 산업재해를 예방할 수 있도록 안전의식 제고에 중점을 두고 진행됐다.
교육은 산업안전 및 사고 예방, 산업보건과 직업병 예방 등 현업과 밀접한 내용으로 구성됐으며, 이론 중심이 아닌 실무 중심 교육으로 이뤄졌다. 세부적으로는 2025년 산업재해 현황, 연천군청 경영방침 및 주요 사고 사례, 산업안전보건법과 산업재해보상보험 제도 등이 다뤄졌다. 이와 함께 근골격계 질환 예방을 위해 교육 과정 중 작업 전 스트레칭을 직접 실시하며 올바른 스트레칭 방법을 체험하는 시간도 마련됐다.
또한 겨울철 한파에 대비해 '한파 안전 5대 기본수칙'을 중심으로 저체온증 예방, 방한 보호구 착용, 작업 전 건강 상태 확인 등 계절 맞춤형 안전관리 교육도 함께 진행됐다. 현장에서 반드시 준수해야 할 안전장치 해제 금지, 보호구 미착용 작업 금지, 가동 중 기계 정비 금지 등 '4대 금지 캠페인'도 병행해 근로자들의 경각심을 높였다. 아울러 산업재해 발생 시 산재 신청 방법과 절차 등 근로자에게 실질적으로 필요한 정보도 안내됐다.
연천군 관계자는 "겨울철에는 근로자 안전이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 신규 채용 근로자들이 현장에서 안전수칙을 철저히 준수할 수 있도록 실효성 있는 안전교육을 지속 추진하겠다"고 말했다.
연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
