참여자치21 "광주·전남 행정통합, 시도민 공감대 거쳐야"

2일 오전 광주 북구 국립5·18민주묘지 민주문 앞에서 광주·전남 주요 인사들이 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. 송보현 기자

AD

광주 시민단체가 광주·전남 행정통합과 관련 시·도민이 직접 참여해 공감대를 형성해야 한다고 촉구했다.

광주 시민단체 참여자치21은 7일 성명을 내고 광주·전남 행정통합에 찬성 입장을 밝히면서 "시·도민이 직접 참여하는 동의 절차를 거쳐야 한다"고 주장했다.

참여자치21은 "광주·전남은 역사·경제·생활을 공유해 온 공동체로, 인구 감소와 지방 소멸 위기 속에서 광역 행정통합은 생존의 문제"라며 "시도민의 삶 전반에 큰 영향을 미치는 사안인 만큼 추진 배경과 효과, 절차를 시도민에게 명확히 설명하고 공감을 형성해야 한다"고 밝혔다.





AD

이어 "통합 이후에는 지방 재정권과 자치권, 입법권을 대폭 보장하는 입법이 병행돼야 한다"며 "연방제 수준의 권한이 확보돼야 국가 균형발전과 성공적인 광역 통합 모델이 가능하다"고 덧붙였다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>