주일 중국대사, 중·일 경제단체 신년회 불참

다카이치 '대만 유사시 발언' 보이콧으로 해석

경제단체 신년하례회 불참 이례적

주일 중국대사가 7일 일본 도쿄에서 예정된 중·일 경제협회 등 양국 경제단체의 신년회에 불참한다. 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언과 관련해 중국 측의 외교적 보이콧으로 해석된다.

7일 TV아사히에 따르면 주일 중국대사관 측은 중일 경제단체 신년회에 "우장하오 대사가 참석하지 않는다"고 통보했다. 불참 이유에 대해 설명은 하지 않은 것으로 전해졌다.

중·일 경제협회와 일본국제무역촉진협회는 새해 초 신년하례회를 개최한다. 지난해 주일 중국대사가 참석해 인사말을 했으나, 올해는 이례적으로 불참한 것이다. 주최 측 관계자는 "수십년간 신년하례회를 해 왔지만, 중국 대사가 불참한 기억은 없다"고 말했다.

이번 불참은 중국이 다카이치 총리의 발언과 관련해 통상 및 기술 제재를 단행한 시점에서 통보됐다. 전일 중국은 일본에 군사 목적의 이중용도 물자(민간, 군용 모두 활용 가능한 물자) 수출 금지를 발표했다.

중국은 다카이치 총리 발언 이후 지난해 외교적 항의, 자국민의 일본 여행 자제 권고, 일본 수산물 수입 금지 등으로 대일 압박 수위를 단계적으로 끌어올리고 있다.





양국 간 대치가 두 달 동안 이어지며 일본 게이단렌(일본경제단체연합회) 회장 등 일본 경제계 대표단도 이달 예정했던 중국 방문을 연기하는 등 양국 간 경제 협력 분위기도 차갑게 식는 모습이다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

