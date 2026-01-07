[오늘의신상]LG생건, APEC 정상들 사로 잡은 '더후 환유고' 에디션

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

APEC 정상들에게 선물

하이엔드 안티에이징 '더후 환유고' 세트

LG생활건강의 럭셔리 브랜드 '더후'가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 공식 협찬 화장품으로 유명해진 '환유고'를 'APEC 리미티드 에디션'으로 새롭게 선보였다고 7일 밝혔다.

이번 에디션은 각국 정상에게 증정한 '국빈 세트'의 품격을 더후 환유고 APEC 리미티드 에디션에 그대로 담았다. 패키지로는 국빈 세트와 마찬가지로 서울특별시 무형유산 제1호 칠장 수곡 손대현 장인이 손수 만든 주칠(붉은 칠) 국화당초문 나전칠기함을 사용했다. 내용물로는 더후 브랜드의 하이엔드 안티에이징 크림인 '환유고' 60㎖와 봉황 스패출러를 구성했다.

환유고는 30년 동안 자라는 산삼의 긴 생명력을 바탕으로 피부 장수 연구 철학을 담은 제품이다. 탄력 개선 효과의 '산삼진세노사이드™' 성분과 산삼 전초(잎부터 뿌리까지 산삼의 완전체) 연구로 발견한 '세노-포스TM(Seno-Force™)'를 함유했다. 그 결과 사용 8주 후에는 잔주름, 굵은 주름, 리프팅, 피부 결, 탄력 등 5가지 노화 징후를 개선하는 효과를 보였다.

실제로 APEC 기간 중 '더후 아트 헤리티지 라운지'에 방문한 미국 유명 패션 디자이너 니키 힐튼, 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 등 글로벌 명사들은 환유고를 체험하며 '피부에 즉각적인 효능을 체감할 수 있다', '놀랍다'는 등의 만족스러운 반응을 보이기도 했다.





LG생활건강 관계자는 "세계 최고의 국빈들이 극찬한 APEC 공식 협찬 선물의 감동을 국내 고객께도 선사해드리고자 APEC 리미티드 에디션을 기획했다"며 "2026년 새해에는 더 많은 고객들께서 더후 환유고와 함께 시간이 흘러도 변치 않는 아름다움과 차별적 고객가치를 누리시길 바란다"고 말했다. 더후 환유고 APEC 리미티드 에디션은 전국 백화점 내 더후 매장에서 한정 구매할 수 있다.





