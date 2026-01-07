2년간 10억 투입 대구 '칠곡공설시장' 되살린다…'전통시장 육성사업' 선정

국민의힘 김승수 의원(대구북구을)은 대구 북구 '칠곡공설시장'이 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 추진하는 전통시장육성(문화관광형) 지원사업에 선정됐다고 7일 밝혔다.

문화관광형 시장 육성사업은 전통시장을 지역의 문화·관광 자원과 연계해 생활형 관광 거점으로 육성하는 정부의 전통시장 특성화 정책이다.

선정된 시장에는 국비와 지방비를 포함해 2년간 최대 10억원의 예산이 지원된다. 지역특색과 연계한 시장 투어코스 개발, 체험 프로그램 운영 등 관광콘텐츠 육성, 지역 특산물을 활용한 대표상품 개발, 개발 완료된 상품의 홍보·마케팅 등 판로개척 지원 등이 종합적으로 추진되면서 지역경제 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 보인다.

올해 문화관광형 시장 육성사업에는 전국 127곳이 신청했으며, 이 중 45곳이 선정돼 경쟁률은 2.8대 1이었다.

대구시 북구의 유일한 공설시장인 '칠곡시장'은 1966년 4월에 개설됐으며 현재 48개의 점포가 운영중에 있다. 칠곡시장은 2016년 골목형시장 지원사업에 선정된 바 있으며, 상인회를 중심으로 지역 대표 생활밀착형 전통시장으로 성장하고 있다.

김승수 의원은 "칠곡시장은 팔거천과 칠곡향교에 인접해 있고 주변 지하철 팔거천역과 동천역으로 인해 접근성이 뛰어난 전통시장"이라며,"보리떡, 참기름, 족발, 통닭 등 칠곡시장만의 특화된 먹거리도 많아 문화관광 명소로 발전시키기에 손색이 없다"고 말했다.





김 의원은 "칠곡시장을 단순한 상거래 공간이 아니라 문화·관광자원과 연계해 지역의 일상과 살아숨쉬는 거점으로 키워나갈 것"이라며, "앞으로도 행정전문가로서의 경험과 실천력을 바탕으로 대구 북구 강북·칠곡 지역을 누구나 살고싶은 명품도시로 만들어 나가는데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

