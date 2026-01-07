부산 첫 장애·비장애 통합유치원 개원…‘새결유치원’ 3월 문 연다

에코델타시티에 공립 단설 통합유치원…일반 7·특수 6학급 운영

부산에 장애유아와 비장애유아가 함께 배우는 첫 공립 통합유치원이 문을 연다. 부산시교육청이 편견과 차별 없는 유아 특수교육 실현을 목표로 통합교육 모델 구축에 나선 것이다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 3월 강서구 에코델타시티에 '공립 단설 새결유치원'을 개원한다. 공립유치원에 특수학급을 증설한 사례는 있었지만, 장애·비장애 유아가 유치원 일과 전반을 함께하는 통합유치원 개원은 부산에서 이번이 처음이다.

통합유치원은 장애유아와 비장애유아가 분리된 환경에서 교육받던 기존 방식에서 벗어나, 등원부터 귀가까지 일과 전반을 함께 운영하는 것이 특징이다. 이를 통해 조기 통합교육을 실현하고 상호 존중과 공감의 가치를 자연스럽게 형성하는 것을 목표로 한다.

새결유치원은 3~5세 유아를 대상으로 일반학급 7학급과 특수학급 6학급을 함께 편성해 운영된다. 대다수 유치원이 특수학급을 1~2학급 수준으로 운영하는 것과 달리, 6학급 규모의 대형 특수학급을 갖춰 장애유아에 대한 개별화 교육 지원과 통합교육의 질을 동시에 높일 것으로 기대된다.

연령별로 일반학급과 특수학급을 통합 운영하며, 장애유아와 비장애유아가 함께 놀이와 생활, 학습 활동을 경험하게 된다. 이를 통해 장애유아의 사회적 적응력과 자립 역량을 강화하는 한편, 모든 유아에게 균등한 교육 기회를 제공한다는 방침이다.

유치원에는 감각운동실과 심리안정실 등 유아 특성을 고려한 다양한 시설이 마련되며, 통학차량 운영을 통해 등·하원 편의성도 높인다. 일반교사와 특수교사는 전일제 협력교수 방식으로 학급을 운영하고, 특수교육실무원이 함께 배치돼 유아 발달 단계에 맞는 놀이 중심 교육과정을 지원한다.





AD

김석준 부산시교육감은 "새결유치원은 유아 통합교육의 선도 모델로서 지역사회 전반에 포용적 교육문화를 확산하는 데 중추적인 역할을 하게 될 것"이라며 "장애와 비장애의 경계를 허물고, 유아들이 자연스럽게 함께 놀며 배우는 교육환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

부산시교육청.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>