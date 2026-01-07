'액티브 ETF 명가' 타임폴리오, 액티브 ETF 운용사 최초 순자산 4조 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

액티브 상장지수펀드(ETF) 시장을 선도해 온 타임폴리오자산운용이 순자산총액(AUM) 4조원을 돌파했다. 국내 액티브 ETF 시장에서 1위를 지켜온 타임폴리오자산운용은 액티브 ETF 자산운용사 중에서는 처음으로 4조원 돌파 기록까지 세우면서 시장 지배력을 다질 전망이다.

타임폴리오자산운용은 ETF 총 순자산총액이 4조361억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 지난해 10월23일 순자산총액 3조원을 돌파한 후 2개월여만의 성과다.

최근 국내 ETF 시장은 300조원을 넘어서는 등 투자자의 ETF에 대한 관심이 어느 때보다 커지고 있다. 초과성과를 추구하는 액티브 ETF에 대한 관심은 더욱 컸던 것으로 보인다. 타임폴리오자산운용은 치열한 ETF 시장 경쟁 속에서도 오직 '운용 성과' 하나로 투자자들의 입소문을 타며 거둔 성과여서 의미가 크다.

타임폴리오자산운용은 지난해 말 기준 순자산총액 3조9000억원으로 연간 성장률 307%를 기록했다. 국내 상위 10대 ETF 운용사 가운데 가장 높은 성장세다. 같은 기간 상위 10개 ETF 운용사 중 유일하게 300% 이상 성장하는 성과를 나타냈다.

국내 주식형 액티브 ETF 시장은 15조1000억원 규모로 타임폴리오는 시장점유율(MS) 26%를 차지하고 있다. 타임폴리오만의 운용 경쟁력이 빛을 발하면서 시장이 본격적으로 확장된 지난해부터 1위를 수성하고 있다.

대표 상품인 'TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브'와 'TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브'는 벤치마크 지수를 장기적으로 웃도는 '초과 성과(Alpha)'를 나타내면서 연금 필수 투자처로 자리 잡았다. 국내 주식형인 'TIMEFOLIO K바이오액티브' 등도 기민한 운용으로 차별화된 성과를 노리는 투자자들의 자금을 대거 흡수하며 순자산총액 증가에 큰 역할을 했다.

업계 관계자는 "수익률이 높기 때문에 타임폴리오가 대형 운용사들 사이에서도 성장률 1위를 기록할 수 있었다"며 "지수를 추종하는 패시브와 달리 하락장 방어와 상승장 초과 수익을 동시에 추구하는 액티브 전략이 스마트한 투자자에게 통했다"고 분석했다.

타임폴리오는 4조원 달성을 기점으로 올해를 '액티브 ETF 대중화의 원년'으로 삼겠다는 포부를 밝혔다. 올해 증시는 금리 인하 기대감과 경기 침체 우려가 공존하며 실적이 뒷받침되는 소수 기업만이 살아남는 철저한 '실적 장세'가 예상된다. 시장 전체를 사는 것보다 이기는 종목을 골라 담는 '선구안'이 그 어느 때보다 중요하다. 타임폴리오 측은 이러한 시장 환경이 액티브 ETF에 가장 우호적인 기회가 될 것으로 보고 있다.

타임폴리오는 기세를 몰아 공격적인 마케팅 드라이브를 건다. 상품을 잘 운용하는 것을 넘어 브랜드 가치를 높이고 투자자 접점을 넓히기 위한 전사적인 역량 강화에 나선다. 구체적으로 ▲투자자 친화적 리브랜딩 ▲대언론·대고객 소통 강화를 위한 홍보실 신설 ▲고객 접점 확대를 위한 전문 마케터 신규 채용 등을 확정했다. '운용의 타임폴리오'에 '소통의 타임폴리오'라는 옷을 입혀 4조원을 넘어 10조원 시대로 도약하겠다는 전략이다.





AD

타임폴리오자산운용 관계자는 "순자산 4조 원 돌파는 타임폴리오의 액티브 운용 철학을 믿어 준 투자자 덕분"이라고 말했다. 이어 "올해는 강화된 마케팅 역량과 더욱 정교해진 운용 전략을 양 날개로 삼아, 변동성 높은 시장에서도 투자자에게 확실한 수익 솔루션을 제공하는 '국민 액티브 ETF 운용사'로 거듭나겠다"고 자신했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>