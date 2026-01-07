'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'중국인 출입금지' 공지 후 논란 확산

외국인 '이중가격' 관행 드러나 역풍

일본 한 라멘가게 모습으로 본문과 무관함. 경영서포트 홈페이지

AD

"일본어로 주문하려 하니 한국어로 주문하라고 했다" "가격이 이상해 일본어 메뉴를 보려 하자 직원이 이를 막았다"

일본 오사카의 한 유명 라멘집이 '중국인 출입 금지' 공지를 내걸었다가 거센 역풍을 맞고 있다. '출입 금지' 공지로 논란이 확산하는 과정에서, 해당 매장이 그동안 외국인 손님에게 일본인보다 최대 두 배에 달하는 가격을 받아온 사실이 드러나게 된 것이다. 특히 이 같은 '이중 가격'이 한국인 손님에게도 적용됐다는 정황이 드러나며 국내에서도 비판이 이어지고 있다.

논란의 시작, '중국인 출입 금지' 공지

논란의 시작은 이른바 '중국인 출입 금지' 공지였다. 오사카 난바역 인근에 위치한 이 라멘집은 지난 4일 사회관계망서비스(SNS)에 "중국인 손님이 매장에서 문제를 일으켜 경찰을 부른 적이 있다"며 "외국인이 일으키는 문제의 약 90%가 중국인이라는 판단에 따라 앞으로 중국인의 출입을 금지하겠다"는 내용을 게시했다. 해당 게시물은 게시 하루 만에 조회 수 2600만 회를 넘기며 일본은 물론 해외에서도 비판 여론이 들끓었다.

논란 과정서 드러난 '이중가격' 실태

이 과정에서 논란은 예상치 못한 방향으로 번졌다. 누리꾼들 사이에서 해당 매장이 외국인 손님에게 더 비싼 가격을 받아왔다는 의혹이 제기된 것. 누리꾼들은 매장 키오스크 화면을 촬영한 사진을 공유하며 '이중가격' 실태를 지적했다.

매장 키오스크 화면을 촬영한 사진. 일본어 메뉴와 영어 등 외국어 메뉴의 가격이 서로 다르게 책정돼 있다. 엑스

공개된 사진을 보면 일본어 메뉴와 영어 등 외국어 메뉴의 가격이 서로 다르게 책정돼 있다. 일본어 메뉴 기준으로 기본 라멘은 세금 포함 950엔(약 9000원), 가장 비싼 라멘은 1350엔(약 1만2500원)이었지만, 영어 메뉴로 주문할 경우 기본 라멘은 1500엔(약 1만3900원), 최고가 메뉴는 2200엔(약 2만400원)으로 가격이 크게 뛰었다. 일본어가 아닌 언어로 주문하면 같은 메뉴를 최대 두 배 가까운 가격에 구매해야 하는 셈이다.

한국인도 당했다…"일본어로 주문하려고 하니 한국어로 주문하라고"

구글 리뷰 등에는 이미 이를 문제 삼는 후기들이 다수 올라와 있었던 것으로 확인된다. 특히 한국인 이용자들의 댓글이 눈에 띈다. 한 이용자는 "가격이 이상해 일본어 메뉴를 보려 하자 직원이 이를 막았다"고 적었고, 또 다른 이용자는 "일본어로 주문하려 하니 한국어로 주문하라고 했다"고 썼다. 일본인 이용자들 역시 "같은 일본인으로서 부끄럽다" "노골적인 차별을 하는 가게에는 가지 말아야 한다"는 비판을 적었다.





AD

일각에서는 중국인 출입 금지 공지의 배경을 두고도 새로운 해석이 나오고 있다. 외국인 이중가격에 항의하는 과정에서 중국인 손님과 마찰이 빚어졌고, 그 과정에서 경찰까지 출동하는 소동이 벌어졌을 가능성이 있다는 것이다. 이 경우 '문제의 원인'을 특정 국적에 돌린 공지 역시 논란을 피하기 위한 책임 전가였다는 지적이 나온다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>