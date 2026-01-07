우리은행, 유네스코와 백범 김구 탄생 150주년 기려

유네스코한국위원회와 업무협약 체결
백범일지 '나의 소원' 메시지 담은
예적금 출시 및 우대금리 제공
우리은행이 6일 유네스코한국위원회와 공동 브랜딩 및 사회공헌 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 양 기관은 유네스코 선정 대한민국 세계기념인물 관련 홍보 및 사회공헌 협력사업 추진 등 다양한 영역에서 협력해 성공적인 민관협력 모델을 만들어 나가기로 했다.
특히, 올해는 유네스코 총회에서 백범 김구 선생 탄생 150주년을 '유네스코 기념해'로 공식 지정한 뜻깊은 해다. 양 기관은 '백범일지'의 '나의 소원'에 담긴 문화적 메시지와 나눔의 의미를 금융으로 확장해 유네스코 가치 확산에 함께 힘쓰기로 했다.
우리은행은 이번 협약을 기념해 특판 상품을 출시하고, 상품 가입 시 1000원을 문화콘텐츠 관련 사업에 기부할 예정이다. '나의 소원 우리 적금'은 월 50만원까지 납입 가능하며, 우대조건 충족 시 최고금리 6개월 8.29%, 12개월 7.0%가 적용되는 고금리 상품으로 20만좌 한도로 판매된다.
'나의 소원 우리 정기예금'은 12개월 만기 상품으로 100만원부터 1억원까지 가입할 수 있으며, 우대조건 충족 시 최고 연 3.1%의 금리를 적용한다. 해당 상품은 1조원 한도로 판매될 예정이다. 두 상품 모두 우리WON뱅킹 저축관리 및 가입 화면 게시판에 '나의 소원 남기기' 등 간단한 우대조건을 통해 고금리 혜택을 받을 수 있다.
지금 뜨는 뉴스
정진완 우리은행장은 "민족자본의 뿌리를 지켜온 우리은행이 유네스코한국위원회와 '헤리티지(Heritage)'의 가치를 공유하고, 우리나라의 소중한 문화유산과 인적 자산을 알리게 되어 뜻깊다"며 "앞으로 우리은행은 우리1899와 창립청원서 등 헤리티지 자산을 기반으로 고객과 함께하는 의미 있는 협력 과제를 꾸준히 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>