하나은행, 네이버페이 통합 단말기 '커넥트' 가맹점 대상 혜택 패키지 출시

'Npay 커넥트' 설치 후 하나은행 계좌로 가맹점 결제계좌를 등록하면 지원금 제공



하나은행은 네이버페이와 함께 'Npay 커넥트' 가맹점 대상 혜택 패키지를 출시했다고 7일 밝혔다.

네이버페이에서 운영하는 'Npay 커넥트'는 현금, 카드, QR 결제, 페이 등 손님이 원하는 다양한 결제 수단을 지원하는 오프라인 통합 단말기로, 하나은행 모바일 앱 '하나원큐' 내 개인사업자 전용 채널인 '하나더소호'에서 간편하게 단말기 신청이 가능하다.

우선, 하나은행은 Npay 커넥트를 설치한 개인사업자가 하나은행 계좌로 가맹점 결제계좌를 등록하면 지원금을 제공하는 이벤트를 시행한다. 하나은행 모바일 앱 '하나원큐' 내 '하나더소호' 채널 이벤트 페이지에서 신청 가능하며, 향후 등록 계좌로 결제 대금이 입금되면 지원금 3만원이 지급된다.

더불어 네이버페이는 하나은행과의 협업을 통해 소상공인의 디지털 전환과 매장 운영 효율성 제고를 지원하고자, Npay 커넥트 단말기 도입 시 가맹점의 초기 비용 부담을 낮출 수 있는 지원 방안을 마련할 계획이다.

서유석 하나은행 부행장은 "대내외 어려운 경제 환경 속에서 개인사업자 손님들을 지원하기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "하나은행은 앞으로도 소상공인을 위한 포용금융을 확대하고, 손님들에게 실질적으로 도움이 되는 혜택을 마련하는 데 앞장설 방침"이라고 밝혔다.





한편, 하나은행은 개인사업자를 위한 금융 서비스와 혜택을 한데 모은 온라인 플랫폼 '하나더소호'를 운영하고 있으며, ▲가맹점주 손님에게 최고 연 8.0% 금리를 제공하는 '하나더소호 가맹점 적금' ▲소상공인의 긴급 유동성 자금을 지원하는 '하나더소호 가맹점 대출' 등 차별화된 금융 상품과 서비스를 제공하고 있다.





