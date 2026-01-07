휴롬, '과채로움' 브랜드 론칭…"신선한 과채 선보여"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엔자임 주스키트와 시너지

휴롬은 과일과 채소를 엄선해 큐레이션하는 '과채로움' 브랜드를 새롭게 선보인다고 7일 밝혔다.

과채로움은 과채 원물을 비롯해 과채를 활용한 건강한 먹거리를 고객이 가장 만족할 수 있는 순간과 방식에 맞춰 제공하기 위해 기획됐다. 단순히 과채를 파는 게 아니라 지금 이 계절, 이 순간에 먹어야 할 이유를 큐레이션해 소비자에게 전달한다.

휴롬 과채로움. 휴롬

AD

휴롬은 지난해 채소 과일 일일 권장 섭취량인 500g의 채소 과일을 한 팩에 담아 간편하게 즐길 수 있는 '엔자임 주스키트'를 선보인 바 있다. 이번에 과채로움 브랜드를 론칭하면서 과채 사업 시너지를 확대할 계획이다.

이번에 오픈한 과채로움 네이버 스마트스토어에서는 엔자임 주스키트와 신선한 제철 과채 원물을 구매할 수 있으며 이 밖에도 추후 과채를 활용한 다양한 건강 먹거리를 선보일 예정이다.





AD

김재원 휴롬 대표는 "휴롬은 채소 과일의 다양한 영양 섭취를 통해 보다 많은 분이 일상 속에서 쉽고 편리하게 건강을 챙길 수 있도록 노력하고 있다"며 "이번에 론칭한 과채로움 브랜드를 통해 과채를 활용한 다양한 건강 먹거리를 경험하셨으면 한다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>