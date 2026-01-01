리치먼드 연은 총재 "기준금리 중립 수준…통화정책 미묘한 균형"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

토머스 바킨 "지난해 금리인하는 보험성 조치"

고용 둔화·고물가 공존 속 정책 판단 난도 커져

Fed 내부 이견 속 카시카리도 "중립금리 근접"

토머스 바킨 미국 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재가 현재 기준금리가 중립 수준에 있으며, 실업률 상승과 여전히 높은 인플레이션이라는 상충된 거시경제 압력 속에서 통화정책이 미묘한 균형을 이루고 있다고 6일(현지시간) 밝혔다.

토머스 바킨 미국 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재. 블룸버그

AD

바킨 총재는 이날 미국 노스캐롤라이나주 롤리 상공회의소 연설에서 지난해 미 연방준비제도(Fed)가 단행한 총 0.75%포인트의 기준금리 인하는 선제적인 보험성 조치였다며 이 같이 말했다.

그는 현재 연 3.5~3.75%인 기준금리가 경기를 자극하지도, 위축시키지도 않는 이론적인 금리 수준을 의히마는 '중립금리'로 추정되는 범위 안에 있다고 진단했다. 이어 금리가 중립 수준에 도달한 만큼 향후 통화정책 경로에 있어서 보다 신중한 접근이 필요하다고 강조했다.

버킨 총재는 "앞으로 정책 판단에선 Fed의 이중책무(물가 안정 및 완전 고용)에 있어서 양쪽의 진전을 균형있게 고려하는 섬세한 조율이 필요하다"고 밝혔다.

현재 미국 노동시장에선 둔화 신호가 일부 나타나고 있지만, 인플레이션은 여전히 Fed 목표치인 2%를 크게 웃돌고 있는 상황이다. 이에 대해 그는 "고용률이 낮은 상황에서 노동시장이 더 악화되는 걸 원하는 사람은 없고, 거의 5년간 목표를 웃돈 인플레이션으로 기대 인플레이션이 고착화되는 것 역시 누구도 원하지 않는다"며 "정책 당국은 미묘한 균형을 유지해야 한다"고 거듭 강조했다.

바킨 총재는 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 종료로 공식 경제 지표 발표가 재개된 점을 언급하며 "앞으로 몇 주간 보다 명확한 지표가 들어오면 이를 면밀히 분석해 정책 판단에 활용할 것"이라고 밝혔다. 또 올해 미국 경제는 도널드 트럼프 2기 행정부의 감세 정책과 규제 완화 기조에 힘입어 성장세를 보일 것으로 전망했다.





AD

기준금리가 중립 수준에 근접해 있다는 인식은 다른 Fed 인사들의 발언에서도 확인된다. 향후 금리 경로를 놓고 위원들간 의견이 엇갈리는 가운데, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 역시 현재 기준금리가 "중립에 매우 가깝다"고 평가했다. 그는 전날 CNBC 인터뷰에서 "통화정책이 경제에 과도한 하방 압력을 가하고 있지는 않다"며, 추가 금리 인하 여부는 향후 발표될 경제 지표를 지켜본 뒤 판단하겠다고 밝혔다. 당분간 데이터 의존적 접근이 이어질 가능성을 시사한 것이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>