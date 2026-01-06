영월군 "사람이 돌아오고 일자리가 핀다"…2026년 미래 지도 완성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군, 2026년 주요업무보고회 개최

‘강원남부 거점도시’ 완성에 총력

강원도 영월군은 지난 5일 군청 2층 상황실에서 부서장과 관계 공무원들이 모두 참석한 가운데 2026년 주요 업무 보고회를 개최했다고 6일 밝혔다.

영월군은 지난 5일 군청 2층 상황실에서 부서장과 관계공무원들이 모두 참석한 가운데 2026년 주요 업무 보고회를 개최하고 있다. 영월군 제공

이번 보고회는 민선 8기 마지막 해, '사람이 돌아오고 일자리가 살아나는 강원 남부 거점도시 영월'의 완성을 위해 지난해 9월, 11월 두 차례에 걸쳐 추진한 주요 업무 보고회에서 논의된 내용을 최종적으로 보완하고 부서별 핵심 시책과 추진 방향에 대해 심도 있게 살폈다.

영월군의 최대 관심사는 역시나 굵직한 군정 성과를 군민의 생활 속에서 체감형 시책으로 연결하고 미래 세대에게 그 결실을 돌려주는 것이었다.

먼저 2026년 9월 본격 운영되는 ▲ 봉래산 명소화 사업과 작년 개원하여 2개월 만에 20만명이 방문한 청령포원을 필두로 영월역 일대, 영월관광센터, 청령포, 장릉을 주요 관광 요충지로 하여 전통시장을 비롯한 시내 관광자원의 연결을 구체화한다는 방침이다.

특히 영월역과 덕포리 일대의 유휴공간을 대거 정비하여 숙박시설 조성, 청년창업 공간으로 활용하는 동시에 촘촘한 관광 콘텐츠로 연결하여 영월의 맞이 공간을 새롭게 단장하고 청령포원에서 장릉까지 순환형 관광열차를 도입한다. 여기에 반값여행 상품을 봉래산 명소화 사업 오픈 시점과 유기적으로 연계될 수 있도록 설계하고 지역 관광객에겐 더욱 다채로운 체험과 볼거리를 제공하여 지역 상권 활성화로 이어질 수 있도록 적극 나선다는 계획이다.

중심권역의 정주환경 개선을 위한 큰 행보도 이어 나간다. 영월경찰서 이전 후 현 부지의 활용 방안을 다각적으로 모색하고 영월경찰서~영월의료원~터미널~전통시장~공영 버스터미널로 이어지는 기성시가지의 기능을 재편한다.

이와 더불어 영흥리, 하송리 일대의 중심 시가지 도시재생 공모사업에도 순차적으로 대응하고 교통 체증이 심한 지역의 교통체계 또한 단계적으로 계산하여 행정·교육·의료·문화교통 등 전 분야에 걸쳐 주민의 부족함 없는 생활인프라 제공을 앞당긴다.

▲제천~영월 고속도로 건설(2026년 상반기 착공)로 영월의 새로운 관문이 될 덕포리 일대는 ▲경찰서·의료원 이전 부지 조성이 올해 11월 완료되어 내년 경찰서 건축공사를 착공할 예정이며 이를 시작으로 ▲동강영월 더 웰타운과 ▲덕포지구 도시개발사업 등 신시가지 조성에 더욱 박차를 가할 계획이다.

폐교를 막기 위해 시작한 ▲농촌 유학은 237명에 달하는 학생과 가족 유입 실적을 자랑하며 영월을 명실상부 농촌유학 1번지로 부상시켰다. 2024년 7월 선정된 교육발전특구 시범 사업은 착실한 성과관리를 통해 2026년 선도 지역으로 승격될 수 있도록 사업의 효과성을 면밀히 분석하여 면 지역의 학생 유입을 지속적으로 지원할 예정이다.

미래산업 육성과 지역 경제 활성화를 위한 다양한 시책에 대해서도 논의가 이어졌다. 산솔면 녹전리 일원에 조성될 ▲핵심소재 산업단지는 전·후방 연관산업 유치와 밸류체인을 구축하며 미래산업 육성과 양질의 일자리를 공급할 계획이며 ▲농촌공간 재구조화를 통해 정주, 생활 기반 시설도 함께 조성해 나간다는 방침이다. 또한 ▲2026년 하반기 드론 비행 연구센터가 건립의 준공으로 덕포리의 드론 산업 클러스터를 완성하고 국책 드론 R&D 수행 역시 착실히 준비한다.





최명서 영월군수는 "2026년 붉은 말의 해는 영월의 미래가 실제로 바뀌는 출발점이다"며 "민선8기 사업들의 완성도를 더욱 높이고 고도화시켜 군민의 삶과 생활 속에서 결과로 답하는 행정을 펼치겠다"고 밝혔다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

