북극발 한파에 항공·철도·도로 '올스톱'…마비된 '이 도시'

암스테르담·파리 폭설로 항공편 수백편 결항

도로·철도 교통도 마비…외출 자제 당부

북극발 한파와 눈보라가 유럽 전역을 강타하면서 주요 도시의 항공·철도·도로 교통이 큰 차질을 빚고 있다. 폭설과 강추위로 항공편 결항과 열차 운행 중단이 속출하는 가운데 일부 지역에서는 극심한 교통 정체가 이어져 시민들의 불편과 혼란도 커지고 있다.

프랑스 파리에서 에펠탑 인근의 샹드마르스 공원이 눈으로 뒤덮인 모습. AFP연합뉴스

5일(현지시간) 로이터와 블룸버그 통신에 따르면 네덜란드 암스테르담과 프랑스 파리 등 유럽 주요 도시에서는 폭설로 항공편 수백편이 결항됐다.

유럽에서 가장 붐비는 공항 중 하나인 암스테르담 스히폴 공항은 활주로에 눈과 얼음이 쌓이면서 이날 정오까지 도착 항공편을 받지 못했다. 공항 측은 하루 동안 취소된 항공편이 약 700편에 달한다고 밝혔다.

프랑스 민간항공청도 안전사고를 우려해 샤를 드골 공항과 오를리 공항의 이착륙 횟수를 15% 줄이도록 요청했다. 필리프 타바로 프랑스 교통부 장관은 승객들에게 "출발 전 항공편 운항 여부를 반드시 확인하고 공항 이동 시 가급적 대중교통을 이용해 달라"고 권고했다.

눈과 도로 결빙으로 인해 기상 경보가 발령된 네덜란드 로테르담 인근 A20 고속도로에서 차량 정체가 이어지고 있는 모습. EPA연합뉴스

도로 사정도 악화했다. 파리를 둘러싼 일드프랑스 지역 전역에는 최고 시속 80㎞의 속도 제한이 적용됐으며 차량 정체 구간은 한때 1000㎞에 달했다. 이는 평소 출퇴근 시간대보다 3배 이상 심각한 수준이다. 파리 시내 도로 혼잡이 이어지면서 버스 노선 수십 개도 운행이 취소됐다.

철도 운행에도 차질이 빚어졌다. 네덜란드 철도공사(NS)는 암스테르담 인근 지역의 열차 운행을 전면 중단했고 영국과 유럽 대륙을 잇는 고속열차 유로스타 역시 네덜란드행 열차를 벨기에 브뤼셀까지만 운행했다. 당국은 시민들에게 불필요한 외출을 자제할 것을 당부했다.

이번 한파는 대서양과 북극 상공에 형성된 고기압의 영향으로 발생한 것으로 북유럽과 중부유럽 전반에서 맹위를 떨치고 있다. 각국 기상청에 따르면 6일 영국 런던의 기온은 영하 1도, 프랑스 파리는 평년보다 7도 낮은 영하 4도까지 떨어질 전망이다. 독일 뮌헨은 이번 주 내내 영하 10∼12도의 강추위가 예보됐다.





프랑스 일부 지역에는 최대 15㎝의 적설이 예상되며 프랑스 기상청은 파리를 포함한 전국 26개 데파르트망(주)에 주황색 강설·빙판 주의보를 발령했다.





