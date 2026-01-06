구미교육지원청, 2026학년도 중학교 입학 배정 전산추첨 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공정성과 투명성 확보에 주력

총4228명 대상, 전년 대비 568명 감소

9일(금) 오후 2시에 구미교육지원청 홈페이지를 통해 발표

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 6일 오후 2시에 구미교육지원청 1층 다목적 강당에서 '2026학년도 중학교 입학 배정'을 위한 전산 추첨을 실시했다.

(좌)민병도 구미교육장 인사말을 하고있다. (우)'2026학년도 중학교 입학 배정'을 위한 전산추첨을 실시하고 있다./김이환 기자

AD

이번 배정은 구미시 내 강서, 옥계산동, 인동, 고아 등 4개 학교군과 5개 중학구(선산, 무을, 도개, 해평, 오상)를 대상으로 진행되었다. 올해 총 지원 인원은 4228명으로 학령인구 감소 등에 따라 전년 대비 568명 감소했다.

상세 배정 인원은 강서중학교군. 1832명, 옥계산동중학교군 1217명, 인동중학교군. 591명, 고아 중학교군 433명, 5개 중학구 155명이 지원했다. 총인원 4228명 중 남학생은 2228명이고, 여학생은 2000명이다.

전산 추첨은 배정의 객관성과 신뢰도를 높이기 위해 경상북도교육청에서 개발한 나이스(NEIS) 기반 중학교 무시험 입학 배정 프로그램을 활용하였으며, 배정 결과의 투명성을 검증하기 위해, 학부모대표, 구미경찰서 및 구미시청 관계자, 언론인, 학교 관계자 및 교육지원청 관계자 30여명이 참석하여 전 과정을 직접 참관했다.

구미교육지원청은 지망 순위를 반영한 무작위 전산 추첨 방식을 통해 배정의 공정성을 확보하는데 주력하였으며, 추첨 결과는 오는 9일(금) 오후 2시에 구미교육지원청 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.





AD

구미교육지원청 민병도 교육장은 "모든 학생이 공정하게 배정받을 수 있도록 절차의 투명성을 최우선으로 추첨을 진행하였으며, 새로운 출발선에서 선 우리 학생들이 각자의 꿈을 키워나갈 수 있는 안전하고 행복한 교육 환경을 조성하는데 최선을 다하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>