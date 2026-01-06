동명대, 겨울방학 숙박형 인성 영어·수학캠프 개강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산 초등 6학년 79명 대상… 몰입형 수업·대학 특화 프로그램 운영

동명대학교는 지난 5일 교내에서 부산지역 초등학생을 대상으로 한 '겨울방학 숙박형 인성 영어·수학캠프 개강식'을 개최했다.

동명대가 겨울방학 숙박형 인성 영어·수학캠프 개강식을 갖고 기념촬영하고 있다. 동명대 제공

이날 개강식에는 캠프 참가 학생 79명과 부산시교육청 관계자, 강사 등 40여명이 참석해 겨울방학 교육 프로그램의 시작을 함께했다.

이 캠프는 부산 지역 초등학교 6학년 학생 79명을 대상으로 2026년 1월 5일부터 3주간 운영된다. 방학 기간 중 학습 공백을 최소화하기 위해 대학이 직접 운영하는 몰입형 영어·수학 수업과 인성 함양 프로그램, 대학 특화 체험 활동으로 구성됐다.

동명대는 학내 우수한 인적·물적 인프라를 활용해 ▲아침을 깨우는 태권도 체육활동 ▲진로 체험 프로그램 'TU Energy Boosters' ▲TU 퍼스널뷰티 DIY ▲TU Rhythm Studio 등 다양한 특화 프로그램을 마련했다. 여기에 ▲수준별 수학 핵심 총정리 교육 ▲100% 원어민 강사진이 참여하는 영어 교육을 통해 체계적인 학습 환경을 제공한다. 매주 금요일에는 스포츠·진로 탐색 중심의 야외체험 활동도 운영한다.

부산시교육청 김경민 연구사는 "동명대의 우수한 교육 인프라를 기반으로 학생들이 방학 중 학습 공백을 예방하고, 몰입형 영어·수학 수업과 다양한 인성 프로그램을 통해 자신의 꿈을 탐색할 소중한 기회를 얻고 있다"고 말했다.





태동숙 동명대학교 평생교육원장은 "편안한 환경에서 학습과 체험을 병행하는 이번 캠프가 학생들이 한 단계 성장하는 계기가 되길 바란다"며 참가 학생들을 환영했다.





