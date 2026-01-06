동명대, 겨울방학 숙박형 인성 영어·수학캠프 개강

부산 초등 6학년 79명 대상… 몰입형 수업·대학 특화 프로그램 운영
동명대학교는 지난 5일 교내에서 부산지역 초등학생을 대상으로 한 '겨울방학 숙박형 인성 영어·수학캠프 개강식'을 개최했다.
이날 개강식에는 캠프 참가 학생 79명과 부산시교육청 관계자, 강사 등 40여명이 참석해 겨울방학 교육 프로그램의 시작을 함께했다.
이 캠프는 부산 지역 초등학교 6학년 학생 79명을 대상으로 2026년 1월 5일부터 3주간 운영된다. 방학 기간 중 학습 공백을 최소화하기 위해 대학이 직접 운영하는 몰입형 영어·수학 수업과 인성 함양 프로그램, 대학 특화 체험 활동으로 구성됐다.
동명대는 학내 우수한 인적·물적 인프라를 활용해 ▲아침을 깨우는 태권도 체육활동 ▲진로 체험 프로그램 'TU Energy Boosters' ▲TU 퍼스널뷰티 DIY ▲TU Rhythm Studio 등 다양한 특화 프로그램을 마련했다. 여기에 ▲수준별 수학 핵심 총정리 교육 ▲100% 원어민 강사진이 참여하는 영어 교육을 통해 체계적인 학습 환경을 제공한다. 매주 금요일에는 스포츠·진로 탐색 중심의 야외체험 활동도 운영한다.
부산시교육청 김경민 연구사는 "동명대의 우수한 교육 인프라를 기반으로 학생들이 방학 중 학습 공백을 예방하고, 몰입형 영어·수학 수업과 다양한 인성 프로그램을 통해 자신의 꿈을 탐색할 소중한 기회를 얻고 있다"고 말했다.
태동숙 동명대학교 평생교육원장은 "편안한 환경에서 학습과 체험을 병행하는 이번 캠프가 학생들이 한 단계 성장하는 계기가 되길 바란다"며 참가 학생들을 환영했다.
