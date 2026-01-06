문경공고, AI로봇 마이스터고 전환 선포…180명 규모 2028년 3월 개교

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북교육청(교육감 임종식)은 6일 문경교육지원청 대회의실에서 문경공업고등학교 AI 로봇 마이스터고 전환 선포식을 개최하고, 미래 로봇 산업을 선도할 핵심 기술 인재 양성을 위한 본격적인 출발을 알렸다.

이번 선포식은 문경공업고가 기존 공업계고 특성화고에서 'AI 로봇 인재 틔움(Tum) 마이스터고'로 전환을 추진함에 따라, 학교 구성원과 지역사회, 산업계가 함께 미래 비전을 공유하고 전환 의지를 공식적으로 천명하기 위해 마련됐다.

임종식 경북교육감이 문경공업고 AI로봇 마이스터고 전환 추진 선포식에서 기념사를 하고 있다.

이날 행사에는 임종식 경북교육감을 비롯해 박채아 경북도의회 교육위원장, 신현국 문경시장, 이정걸 문경시의회 의장과 학교운영위원회, 학부모회, 총동창회 관계기관 및 기업체 관계자 등 50여명이 참석해 문경공업고의 새로운 도약을 함께 축하했다.

문경공업고등학교는 2028년 3월 개교를 목표로 AI 로봇 특화 교육과정을 중심으로 4학급, 총 12학급(180명) 규모의 마이스터고 전환을 추진한다. 특히 피지컬 AI 기반의 로봇 설계제작운영유지 보수 전 과정을 아우르는 산업수요 맞춤형 교육과정을 통해, 졸업 후 즉시 산업 현장에 투입할 수 있는 실무형 로봇 기술 기능 인재 양성을 목표로 한다.

또한 한국로봇산업진흥원, 한국로봇융합연구원 등 관계기관과 협력 체계를 구축하고, 뉴로메카, 두산로보틱스한화로보틱스 등 50여개 이상의 로봇 관련 기업과 산학협력 네트워크 형성과 로봇 전문 교육과정의 단계적 운영 기반 마련으로 내실있는 취업 연계 성과가 기대된다.

임종식 경북교육감은 "문경공업고의 AI 로봇 마이스터고 전환은 미래 산업 인재 양성을 위한 경북교육청의 전략적 결정"이라며, "로봇 산업은 제조 의료 물류서비스 등 전 산업 분야로 빠르게 확산하고 있는 만큼, 이를 선도할 전문 기술 인재 양성이 무엇보다 중요하다"라고 강조했다.





임 교육감은 이어 "경북교육청은 시설 장비 현대화, 우수 교원 확보, 맞춤형 교육과정 운영 등을 통해 마이스터고 전환이 안정적으로 추진될 수 있도록 지원해 나갈 계획"이라며, "지역사회와 기업, 관계기관과의 협력을 바탕으로 문경공업고가 대한민국을 대표하는 AI 로봇 인재 양성 거점으로 성장할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"라고 밝혔다.





