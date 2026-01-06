與 "혁신적 재정 분권으로 대전·충남 통합 효과 극대화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전·충남 행정통합을 추진 중인 더불어민주당이 6일 "혁신적인 재정 분권을 기반으로 통합의 효과를 극대화할 것"이라고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 6일 국회에서 열린 충남·대전통합 및 충청지역 발전특별위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

민주당 내 충남·대전통합 및 충청지역 발전특별위원회 공동위원장을 맡은 황명선 의원은 이날 국회 본청에서 열린 특위 2차 회의 직후 언론 브리핑을 갖고 "충남·대전이 대한민국 균형 성장의 초석과 모델이 되도록 통합시장을 이번 6·3 지방선거에서 뽑을 수 있도록 6월 1일 가칭 충청특별시를 출범하도록 하겠다"고 밝혔다.

특위 공동위원장을 맡은 박정현 의원은 "지역 여론 수렴을 위해 시도당과 지역위원회 차원에서 특위와 추진단을 구성해 홍보 토론회·공청회 등을 진행하기로 했다"며 "(중앙)정부도 더 적극적으로 나서서 협력하기로 했다"고 전했다.

국민의힘 소속인 이장우 대전시장이 '합리적 통합안이 마련되지 않을 경우 주민투표를 실시할 수 있다'는 입장을 밝힌 데 대해선 "투표율이 낮을 가능성이 크기에 그 툴(tool)을 통해선 여론을 반영하기 어렵다"며 사실상 반대 입장을 표명했다.





앞서 정청래 당대표는 이날 회의에서 모두발언을 통해 "'5극 3특' 체제의 발전이 균형 발전에 대한 이재명 정부의 시대적 과제가 아닌가 생각한다"며 대전·충남 행정통합의 조속한 추진 필요성을 강조했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

