오산시, 세교터미널 부지 매입 완료…북오산 랜드마크 건립 추진

오산도시공사에 현물출자해 공공개발

주거·업무·상업·생활 SOC 복합개발 구상

경기도 오산시가 장기간 미개발 상태로 방치됐던 세교터미널 부지의 공공개발을 위한 매입 절차를 마무리했다.

오산시는 세교1지구 내 세교동 585 일원 세교터미널 부지 2만2897㎡를 한국토지주택공사(LH)로부터 매입 완료했다고 6일 밝혔다. 앞서 시는 지난해 5월 이 부지를 515억원에 매입하기로 LH와 계약을 체결했었다.

오산시가 한국토지주택공사(LH)로부터 부지 매입을 완료한 세교터미널 부지 개발 구상도. 오산시

AD

부지는 수도권 전철 1호선 세마역과 국도 1호선에 인접해 있어 북오산과 외곽 지역을 연결하는 거점으로 평가받고 있다.

하지만 2012년 세교1지구 조성 사업 준공 이후 2016년까지 5차례 분양이 추진됐지만 모두 유찰되며 장기간 미매각 상태로 남아 있었다.

시는 부지가 장기간 방치되며 북오산권 도시 기능 확장과 지역 성장의 제약 요인이 되고 있다고 판단, 공공이 이를 직접 확보해 개발에 나서기로 했다.

시는 부지를 오산도시공사에 현물 출자, 주거·업무·상업 기능과 생활 SOC가 결합한 복합 도시개발사업으로 추진할 예정이다. 특히 이를 통해 주민들의 생활편의를 높이고 지역 상권 활성화를 꾀하는 한편 북오산 지역의 랜드마크로 삼겠다는 복안이다.





AD

이권재 오산시장은 "세교터미널 부지 매입은 공공이 도시의 방향을 책임지고 설계하겠다는 분명한 전환 선언"이라며 "이 공간을 북오산권의 새로운 중심이자 시민의 삶이 모이는 거점으로 차근차근 재편해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>