LG엔솔, '한전 ESS 2차 사업' 200억원 규모 배터리 공급

LG에너지솔루션이 한국전력공사(한전)에서 진행하는 계통 안정화용 선산·소룡 에너지저장장치(ESS) 사업에 200억원 규모의 배터리를 공급한다.

LG에너지솔루션 전력망용 ESS 배터리 컨테이너 제품. LG에너지솔루션 연합뉴스

AD

6일 배터리 업계에 따르면 한전은 최근 계통 안정화 ESS 사업 낙찰자로 '삼안 엔지니어링'(선산 프로젝트)과 '대명에너지'(소룡 프로젝트)를 결정했다. 두 업체 모두 LG에너지솔루션 배터리를 탑재하기로 하면서 LG에너지솔루션은 200억원 규모의 ESS 사업 배터리를 공급하게 됐다.

LG에너지솔루션은 지난 1차 계통 안정화 ESS 사업에 단독으로 배터리를 공급한 바 있다. LG에너지솔루션 관계자는 "기술력과 품질, 기존 운영 경험 등이 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가된다"고 말했다.

이번 2차 계통 안정화 ESS 사업은 총 700억원 규모로 5개 변전소(소룡·논공·나주·선산·신영주)에 300㎿ 구축을 목표로 하고 있다. 이 중 약 200억원 규모의 선산·소룡 부문이 우선 발주됐고, 선산(구미시)은 56㎿/51㎿h, 소룡(군산시) 56㎿/51㎿h로 구성된다. 두 사업 모두 올해 12월 준공 예정이다.





AD

한전 계통 안정화 ESS 사업은 ▲송전망 병목 ▲주파수 불안정 ▲출력 변동 등 재생에너지 확대에 따른 리스크를 완화하기 위해 추진되는 국가 전력망 안정화 프로젝트다. 변전소 단위에 고출력 ESS를 구축해 계통의 주파수·전압 안정성을 확보하는 것이 목적이다. 장주기 중심인 중앙계약시장에 비해 순간 대응 속도·고출력 제어 능력 등 고난도 기술 요건을 요구하는 것이 특징이다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>