모아라이프플러스, 닥터스 PGA 워터 5000x 라인 4종 독일 더마테스트 안전성 인증 획득

코스닥 상장사 모아라이프플러스는 바이오 기반 스킨케어 브랜드 DOCTORS PGA(닥터스 PGA)가 독일 피부과학 시험 기관 Dermatest®(더마테스트)의 인체 적용 안전성 시험 결과 '엑셀런트(Excellent)' 등급을 받았다고 6일 밝혔다.

이번 시험은 30명의 성인을 대상으로 한 피부 자극 및 안전성 평가(Human Patch Test)로 진행됐으며 그 결과 ▲DOCTORS PGA Water 5000x Boosting Shot Ampoule ▲DOCTORS PGA Water 5000x Smoothing Cream ▲DOCTORS PGA Water 5000x Intensive Wrinkle Cream ▲DOCTORS PGA Water 5000x Boosting Mask 등 Water 5000x 라인 4종 전 제품에서 피부 자극 반응 없이 안전성이 확인됐다.

Dermatest®는 해당 시험 결과를 바탕으로 임상·피부과학적 관점에서 매우 우수한 피부 내약성을 보였다고 평가했으며, 이를 통해 닥터스 PGA 워터 5000x 라인 4종은 민감 피부를 포함한 다양한 피부 타입에서도 일상적으로 안심하고 사용할 수 있는 제품임을 객관적으로 검증받았다.

Dermatest®는 독일 뮌스터에 본사를 둔 세계적인 피부과학 시험·인증 기관으로, 40년 이상의 임상 시험 노하우를 바탕으로 화장품, 의료기기, 생활용품 등에 대한 엄격한 인체 적용 시험을 수행하고 있다. 특히 Dermatest® 인증은 단순 서류 검토가 아닌 실제 인체 피부에 대한 시험 결과를 기반으로 부여되며 유럽 소비자와 글로벌 프리미엄 브랜드 사이에서 높은 신뢰도의 '안전성 지표'로 인식되고 있다.

닥터스 PGA는 미생물 유래 고분자 보습 성분인 폴리감마글루탐산(PGA)을 핵심 성분으로 하는 더마 코스메틱 브랜드로, 피부 깊은 수분 유지, 장벽 강화, 피부 컨디션 개선에 초점을 맞춘 제품 개발을 지속해왔다. 이번 Dermatest® 인증을 획득한 Water 5000x 라인은 고함량 PGA를 기반으로 한 강력한 수분 부스팅, 피부 결 개선과 탄력 케어, 데일리 사용에 적합한 저자극 처방을 특징으로 하며, 기능성뿐 아니라 안전성과 신뢰성까지 동시에 확보한 라인업으로 평가받고 있다.

모아라이프플러스 관계자는 "이번 Dermatest® 인증은 닥터스 PGA가 추구해온 과학적 근거 기반의 더마 코스메틱 철학과 안전 중심의 제품 개발 방향성을 객관적으로 입증한 결과"라며 "앞으로도 민감 피부를 포함한 다양한 피부 타입이 신뢰하고 사용할 수 있는 고기능·고안전성 PGA 스킨케어 솔루션을 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.





닥터스 PGA는 이번 Dermatest® 인증을 계기로 국내는 물론 글로벌 시장에서의 더마 코스메틱 브랜드 경쟁력 강화를 본격화할 계획이다. 향후 추가적인 임상 데이터 확보와 함께 PGA 기반 신제품 라인 확장을 통해 '과학으로 증명되는 수분·피부장벽 전문 브랜드'로서의 입지를 더욱 공고히 한다는 전략이다.





