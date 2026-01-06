남양주시의 모든 것, 이 한 권에 다 담았다…‘2026 생활가이드’ 발간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, 전입 시민 정착 돕는 종합안내서

행정·교통·복지 담은 ‘2026 생활가이드’ 발간

경기 남양주시는 전입 시민의 안정적인 정착을 지원하고 시민 생활에 필요한 정보를 제공하기 위해 '2026 남양주시 생활가이드'를 발간했다고 6일 밝혔다.

'2026 남양주시 생활가이드' 표지. 남양주시 제공

이번 생활가이드는 시민이 일상에서 자주 찾는 행정·교통·문화·복지 정보를 한 권에 담은 종합안내서로 시민 눈높이에 맞춘 구성으로 정보 접근성과 활용도를 높였다.

'2026 남양주시 생활가이드'는 총 160쪽 분량으로 △상상더이상 남양주시 △안전하고 편리한 교통도시 △건강한 힐링 문화도시 △배움이 가득한 교육도시 △행복하고 따뜻한 복지도시 △남양주, 우리마을 소개 등 6개 분야로 구성했다.

먼저 '상상더이상 남양주시'에서는 시정 현황과 부서별 업무 안내를 비롯해 무인민원발급기 운영, 무료 법률 상담, 남양주시 데이터 통합 플랫폼 운영 등 주요 민원 행정서비스를 담았다.

'안전하고 편리한 교통도시'에서는 대중교통 이용 정보를, '건강한 힐링 문화도시'에서는 시 대표 축제와 주요 문화공간, 명소 정보를 수록했다.

또한, '배움이 가득한 교육도시'에는 휴먼북 라이브러리, 도서관, 청년창업센터, 체육시설 현황을 담았고, '행복하고 따뜻한 복지도시'에는 각종 복지 서비스, 고용복지플러스센터, 청소년지원센터, 보건소 등 시민 생활에 필요한 기관 정보를 수록했다.

끝으로 '남양주, 우리마을 소개'에는 16개 읍·면·동별 특성과 마을 축제 정보를 담았으며, 남양주 관광 안내지도를 함께 수록해 대표 관광지를 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

생활가이드는 시 누리집 '분야별 정보' 내 '생활 정보 가이드'에서 내려받을 수 있으며, 시청과 읍·면·동 행정복지센터 민원실, 남양주시 가족센터에 책자를 비치할 예정이다.





남양주시 관계자는 "생활 전반에 필요한 정보를 한 권에 담은 '2026 남양주시 생활가이드'가 시민 여러분의 실생활에 많은 도움이 되길 바라며, 앞으로도 시민이 체감할 수 있는 민원 행정서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

