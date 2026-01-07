본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"환율방어 위해 국민연금 수익성 희생한다?" 환헤지에 대한 오해와 진실[금융현미경]

김유리기자

입력2026.01.07 06:15

시계아이콘03분 19초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

외환당국이 말하는 환헤지의 오해와 진실

"환율 방어를 위해 국민연금의 수익성을 희생하고 있다." 최근 국민연금의 환 헤지를 바라보는 일각의 비판이다. 이에 대해 외환 당국은 "국민 노후자산 희생이 아니라 오히려 보호"라고 반박했다. 환율이 오를 때 이익을 실현하고 헤지를 통해 수익성을 확보하는 게 장기적으로 국민 노후 자산을 지키는 길이라는 것이다.


환 헤지는 환율에 따른 변동 손익을 사전에 확정하는 것을 말한다. 최근과 같이 해외 주가와 환율이 같은 방향으로 움직이는 시기, 환 헤지를 실시하지 않아 커질 수 있는 손익 변동성을 완화하는 역할을 한다. 외환 당국은 특히 국민연금과 같이 해외투자자산 규모가 크고 투자 기간이 긴 기관투자자는 사전에 수익을 확보하는 게 중요하므로 환율 변동 리스크를 관리할 필요성이 크다고 지적했다.

"환율방어 위해 국민연금 수익성 희생한다?" 환헤지에 대한 오해와 진실[금융현미경]
AD
"국민연금 기금 생애주기, 세계적으로 관찰하기 힘든 특이한 구조"

외환 당국은 국민연금 기금의 생애주기(현금 흐름)를 고려한 유연한 환 헤지 정책이 필요하다고 보고 있다. 보건복지부의 제5차 국민연금 재정추계에 따르면 기금의 최대적립 시점은 2040년(1775조원)이다. 이후 줄어들기 시작해 2055년엔 마이너스(-) 47조원으로 기금이 고갈될 수 있다는 분석이다. 수익률을 4.5%로 가정한 결과다.


기금의 생애주기상 기금 적립기에는 해외투자 확대로 환율상승 압력이 커지고, 기금 감소 국면에는 해외자산 매각 과정에서 환율 하락 압력이 증대될 수 있다. 큰 규모의 자산을 가지고 있는 국민연금이 장기 시계에서 변동성을 완화하기 위해선 환 리스크 관리가 필요하다는 분석이다.


이창용 한국은행 총재가 지난해 11월 금융통화위원회 통화정책방향 결정 회의 후 열린 기자간담회에서 "자산 규모를 안정적으로 가져가는 전 세계 어느 나라에서도 관찰하기 힘든 특이한 구조"라고 짚은 것이 바로 이 기금의 생애주기다. 국민연금의 기금 운용 규모가 시기에 따라 달라지는 등 불확실하기 때문에 단기 평가 이익으로 판단할 게 아니라 장기적으로 실제 수익률을 어느 정도 확정할 필요가 있다는 것이다.


이 총재는 지난 2일 신년사 후 기자들과 만난 자리에서도 "원화를 갖고 나갈 때 원화가 절하되면 미국(해외)에서 수익률이 굉장히 높아지지만 갖고 올 때는 반대로 된다"며 이 같은 상황이 국민연금 수익률뿐 아니라 외환시장에 주는 왜곡을 함께 고려해야 한다고 지적했다. 장부가로 수익률이 높다고 해서 단기간에 노후자산이 커지는 게 아니므로, 환율로 어느 정도 이익을 본 후엔 헤지 등 다양한 방식을 통해 회수 시 수익성을 확보해야 한다는 진단이다.


"환율방어 위해 국민연금 수익성 희생한다?" 환헤지에 대한 오해와 진실[금융현미경] 이창용 한국은행 총재가 지난 2일 서울 중구 한은에서 열린 시무식에서 신년사를 발표하고 있다. 한국은행
'큰 손' 해외투자 확대, "거시적 관점서 다시 봐야 할 때"

이 총재는 국민연금이 해외 투자 규모를 줄이는 방향으로 자산 배분 전략을 변경할 필요도 있다고 봤다. 이미 큰 손이 된 국민연금의 해외 투자 확대가 원화 약세 요인으로 작용하며 다른 경제 주체뿐 아니라 국내시장 자체에도 영향을 주면서 시장 위축을 불러올 수 있다는 이유에서다. 국민연금기금운용본부에 따르면 2025년 10월 말 기준 국민연금 기금의 해외주식 투자 규모는 531조7000억원으로, 전체 기금 적립금(1427조7000억원)의 37.2%를 차지하고 있다. 해외채권 투자 규모는 98조7000억원으로, 전체의 6.9% 수준이다.


이 총재는 "2000년대 중후반만 해도 투자처 다변화를 위해 국민연금 해외 투자를 늘려야 한다고 했던 사람 중 하나지만, 이제는 규모가 너무 커졌기 때문에 프레임워크가 바뀌어야 한다"며 "(이런 상황에서) 국민연금이 거시적인 영향을 고려하지 않고 최적의(옵티멀) 포트폴리오를 짜는 건 이론적으로 맞지 않는다"고 짚었다. 개인 등 민간의 해외투자가 늘어난 구조적 변화 상황에서 나라 전체의 포트폴리오에서 무엇이 최선인지를 고민할 때라는 것이다. 이를 위해 국민연금이 현재보다 환 헤지 등 위험 분산을 더 많이 하고 해외투자 규모를 줄여야 한다고 봤다.


환 헤지 비율이 0%로 알려진 해외 연기금도 달러채권 발행 등을 통해 실질적인 환 헤지를 하고 있다는 설명이다. 이 총재는 "캐나다 연기금의 환 헤지 비율이 0%라고 하는데, 이곳은 20% 정도 달러채권을 발행해 채무를 지기 때문에 자연스럽게 헤지하는 것"이라며 "규모가 클수록 환 험을 헤지하지 않는 곳은 없다"고 강조했다. 최근 정부가 검토 중인 국민연금 외채 발행 역시 위험 분산 측면에서 방법이 될 수 있다고 짚었다.


이 총재는 환율 쏠림 개선을 위해 국민연금의 헤지 전략이 보다 유연해져야 한다고 강조했다. 대외비인 전략적 헤지의 발동·해제 조건이 시장에 모두 노출돼 환율 방향에 대한 시장 기대에 쏠림이 생긴다는 이유에서다.


"환율방어 위해 국민연금 수익성 희생한다?" 환헤지에 대한 오해와 진실[금융현미경] 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 연합뉴스
"국민 노후 볼모?…장기 시계 위험 분산 안 하는 게 도박"

현재 환율 수준은 우리 경제의 기초 체력에 비해 높다는 게 외환 당국의 판단이다. 세계국채지수(WGBI) 편입에 따른 외국인 자금 유입 등이 원화 가치 상승 요인으로 작용할 것이란 분석이다. 이 전망에 따르면 국민연금이 1400원 후반 선에서 진행한 환 헤지는 시장에 달러를 풀어 외환시장 안정에만 기여한 게 아니라, 향후 환율 하락을 대비해 연금의 수익성을 일정 부분 확정하는 긍정적인 역할을 한 셈이다.


결과를 놓고 볼 때 환 헤지가 국민연금의 수익성에 마이너스로 작용할 수도 있다. 환 헤지에 따른 비용을 넘어서는 환율 하락이 이뤄져야 수익에 기여할 수 있기 때문이다. 이에 대해 외환 당국은 사후적인 환율 상승 또는 하락으로 환 헤지를 평가하는 건 적절하지 않다고 입을 모았다. 환헤지는 수익의 급격한 변동성을 줄여 위험을 분산하는 '보험'에 가까운 장치이기 때문이다. 백봉현 한은 외환시장팀장은 "'환에서 오는 손익을 확정해 리스크를 줄였다'는 점에 주목해야 한다. 환헤지를 통해 이미 확보하고자 하는 목표와 목적이 달성됐다면 그 이외의 상황은 굳이 고민할 필요가 없다. 이게 환 헤지에 대한 올바른 이해"라며 "환차손익 자체보다 의사결정의 합당한 사유, 내부지침준수 등을 평가해야 한다"고 강조했다.


이 총재 역시 "기금을 운용하는 입장에서는 '내가 정부도 아닌데 어떻게 그런 거시적인 영향을 다 보느냐'고 할 수 있다. 충분히 이해된다"며 "예측을 잘못해 손실이 생기면 그 책임을 묻고, 헤지를 해서 결과가 잘 되면 이에 대한 보상은 없는 구조가 개선돼야 하고, 이를 포함한 새로운 프레임워크를 4자협의체 등을 통해 머리를 맞대고 고민해야 할 것"이라고 짚었다.


지금 뜨는 뉴스

AD

외환 당국 역시 보다 근본적으로는 국내 투자 환경 개선 등을 통해 국내 자본시장 경쟁력 자체를 강화해야 한다고 보고 있다. 현재의 '과도한 원화 가치 하락'은 수급 쏠림과 결과이자, 상대적으로 투자 유인이 약한 국내 시장의 매력 부재에 따른 것이라는 이유에서다. 다만 이는 중장기 과제로 단시간 내 환율 안정을 불러오긴 힘든 부분이란 판단이다. 이에 대해 앞서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 "인공지능(AI) 대전환 시대에 해외보다 더 높은 수익을 낼 수 있는 벤처와 산업을 육성하고 주주이익 보호, 불공정거래 근절 등 한국 시장의 매력을 높이기 위한 정책을 병행할 예정"이라고 밝혔다.




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
2026 새해 바뀌는 것
  • 25.12.3110:21
    '산림재난대응단' 통합·운영…임업 스마트팜 신규 도입
    '산림재난대응단' 통합·운영…임업 스마트팜 신규 도입

    내년 산림재난대응단이 신설돼 운영된다. 기존에 분산됐던 기능을 하나의 창구로 통합해 대응력을 강화한다는 취지다. 또 임업 스마트팜 신규 도입 등으로 청년의 산촌 유입을 유도한다. 산림청은 이 같은 내용의 '새해 달라지는 산림정책'을 31일 발표했다. 달라지는 산림정책은 산림재난으로부터 국민의 생명과 재산을 지키고 산촌 인구 유입 촉진, 산주 소득 확대를 통해 지역소멸 위기 극복에 동참하는 데 초점이 맞춰진다. 먼

  • 25.12.3109:00
    4세 유아도 무상교육·보육비 지원 받는다
    4세 유아도 무상교육·보육비 지원 받는다

    내년부터는 유치원과 어린이집을 다니는 4세 유아도 무상교육 및 보육비 지원 대상이 된다. 아이돌봄 서비스 지원 대상은 중위소득 200%에서 250% 이하 가구로 늘어난다. 대학생과 대학원생은 가구 소득에 상관없이 모두 등록금 대출을 받을 수 있다. 기획재정부는 31일 교육·보육·가족 분야에서 이뤄지는 다양한 정책 변화를 담은 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 책자를 발간했다. 책자에 따르면 내년부터 유치원과 어린이집

  • 25.12.3109:00
    배당받으면 분리과세 혜택·두자녀 땐 400만원 카드공제
    배당받으면 분리과세 혜택·두자녀 땐 400만원 카드공제

    내년부터 고배당 상장법인의 배당소득에 대한 분리과세가 도입된다. 다자녀 가구에 대한 신용카드 공제 한도를 1인당 100만원 확대하고 보육수당 비과세도 늘린다. 웹툰 콘텐츠 제작 비용에 대한 소득세·법인세 10% 세액공제도 신설된다. 기획재정부는 31일 내년부터 고(高)배당 상장회사 투자자들의 배당소득에 대해 낮은 세율을 적용하는 배당소득 분리과세를 도입한다. 배당성향(당기순이익 대비 현금 배당액)이 40% 이상(배

  • 25.12.3109:00
    전기차 화재 사고당 최대 100억 보장…폭염·지진 경보 강화
    전기차 화재 사고당 최대 100억 보장…폭염·지진 경보 강화

    정부가 내년부터 환경·에너지·기상 분야 제도를 대폭 손질한다. 기후위기 대응과 탄소중립 이행을 가속하는 한편, 폭염·지진 등 복합재난에 대비한 국민 안전망을 강화한다. 기획재정부가 31일 발간한 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 자료집에 따르면 기후에너지환경부와 기상청을 중심으로 총 20여 개의 환경·에너지·기상 관련 제도가 새로 도입되거나 개편된다. 정부는 우선 내년부터 무공해차 보급 확대를 위한 금융지원

  • 25.12.3109:00
    국민연금 보험료율 9%→9.5%
    국민연금 보험료율 9%→9.5%

    내년부터 국민연금 보험료율이 9%에서 9.5%로 오른다. 생계와 의료, 주거, 교육 등 각종 급여의 산정 기준이 되는 중위소득이 4인 가족 기준 6.51%로 오른다. 이에 따른 월 최대 생계급여액은 207만8000원으로, 200만원을 넘기는 것은 이번이 처음이다. 기획재정부는 내년부터 변화하는 보건·복지·고용 정책들을 담은 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 책자를 31일 발간했다. 내년에는 국민연금법 개정안 시행에 따라 국민연금

기획
AI시대, 일자리가 바뀐다
  • 26.01.0208:53
    "김부장 아닌 김사장부터"…AI 특훈 나선 기업들
    "김부장 아닌 김사장부터"…AI 특훈 나선 기업들

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화하면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

  • 26.01.0207:00
    15년 경력 현장 정비사가 AI 인력으로…대한항공의 실험[AI시대, 일자리가 바뀐다]
    15년 경력 현장 정비사가 AI 인력으로…대한항공의 실험[AI시대, 일자리가 바뀐다]

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화되면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

  • 26.01.0207:00
    "쇳물 찌꺼기 긁던 손목 통증과 이별" AI와 동행하는 포스코 ‘김부장들’[AI시대, 일자리가 바뀐다]
    "쇳물 찌꺼기 긁던 손목 통증과 이별" AI와 동행하는 포스코 ‘김부장들’[AI시대, 일자리가 바뀐다]

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화하면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

  • 26.01.0207:00
    LG 스마트팩토리가 보여준 공존…"연결고리는 결국 사람"
    LG 스마트팩토리가 보여준 공존…"연결고리는 결국 사람"

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있다는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크 팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화하면서 완전 자동화가 가능해질 것

  • 26.01.0207:00
    "위험한 용접은 로봇이, 마지막 판단은 사람이"…'공존'의 한화오션 조선소[AI시대, 일자리가 바뀐다]
    "위험한 용접은 로봇이, 마지막 판단은 사람이"…'공존'의 한화오션 조선소[AI시대, 일자리가 바뀐다]

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화되면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

이슈
CES 2026
  • 26.01.0614:38
    사람보다 유연한 '아틀라스'… 현대차 휴머노이드 두뇌에 '제미나이' 심는다
    사람보다 유연한 '아틀라스'… 현대차 휴머노이드 두뇌에 '제미나이' 심는다

    현대자동차그룹이 '인공지능(AI) 로보틱스' 전략을 구현하기 위해 구글 딥마인드와 손잡았다. 앞서 정의선 현대차그룹 회장은 신년사에서 "AI는 충분히 승산 있는 게임"이라며 AI 역량 내재화를 강조했는데 이를 구체화하기 위한 본격 행보에 돌입한 것이다. 현대차그룹은 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)' 두뇌에 생성형 AI 모델 '제미나이'를 이식해 사람과 자연스럽게 상호작용하며 빠르게 추론·대응하도

  • 26.01.0613:46
    SK하이닉스, HBM4 16단 48GB 첫 공개…곽노정, 엔비디아와 회동(종합)
    SK하이닉스, HBM4 16단 48GB 첫 공개…곽노정, 엔비디아와 회동(종합)

    SK하이닉스는 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 16단 48GB 제품을 처음으로 공개했다. 이 제품은 앞서 나온 HBM4 12단 36GB의 후속 모델로 업계 최고 속도인 11.7Gbps를 구현했다. SK하이닉스는 "고객사 일정에 맞춰 개발이 순조롭게 진행되고 있다"고 설명했다. SK하이닉스는 올해 HBM 시장에서 주력으로 사용될 5세대 HBM(HBM3E) 12단 36GB

  • 26.01.0611:11
    현대차, E2E 밸류체인 도입…로봇 연 3만대 만든다(종합)
    현대차, E2E 밸류체인 도입…로봇 연 3만대 만든다(종합)

    현대자동차그룹이 구글 딥마인드와 '피지컬 인공지능(AI)' 분야 협력을 선언하면서 AI 로봇 개발에 가속도가 붙을 전망이다. 계열사별로 로봇 개발을 나눠 맡아 생태계를 조성하고 2028년까지 연 3만대 로봇을 생산할 수 있는 체계를 갖출 방침이다. 산업 현장에서는 인간과 로봇이 협력하는 모델을 구축한다. 로봇이 부품 분류나 조립 같은 정신적·신체적 피로도가 높은 작업을 맡는 대신 인간은 부가가치가 높은 역할을 수행하면

  • 26.01.0610:54
    현대차 휴머노이드에 '제미나이' 심다(종합)
    현대차 휴머노이드에 '제미나이' 심다(종합)

    현대자동차그룹이 '인공지능(AI) 로보틱스' 전략을 구현하기 위해 구글 딥마인드와 손잡았다. 앞서 정의선 현대차그룹 회장은 신년사에서 "AI는 충분히 승산 있는 게임"이라며 AI 역량 내재화를 강조했는데 이를 구체화하기 위한 본격 행보에 돌입한 것이다. 현대차그룹은 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)' 두뇌에 생성형 AI 모델 '제미나이'를 이식해 사람과 자연스럽게 상호작용하며 빠르게 추론·대응하도

  • 26.01.0610:51
    인텔리빅스, 똑똑한 'AI 눈'으로 글로벌 시장 공략 나서
    인텔리빅스, 똑똑한 'AI 눈'으로 글로벌 시장 공략 나서

    인텔리빅스가 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에 2년 연속 참가하며 글로벌 시장 공략에 나선다. 인텔리빅스는 특수 인공지능(AI) 카메라 '빅스올캠'으로 CES 2026 혁신상을 수상했다. AI 기반 시각언어모델(VLM) 이 탑재된 차세대 AI 카메라인 빅스올캠은 눈·비·안개 등 악천후 환경에서도 최대 200m 거리 객체를 정확히 인식한다. 단순 탐지를 넘어 AI가 상황을 이해·판단해

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

  • 25.12.2309:51
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 박원석 전 정의당 의원(12월 19일) 소종섭 : '통일교 금품 수수 의혹 수사'가 빠르게 진행됩니다. 한학자 총재의 전 비서실장도 조사했고, 전재수 전 장관도 소환 조사했습니다. 전체적인 수사 흐름, 또 향후의 전개 상황 어떻게 봅니까? 박원석 : 일단 공소시효 논란도 좀 의식하는 것 같고 일각에서

  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기