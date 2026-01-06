삼성의 '숭산(嵩山)프로젝트'로 되살아난 상하이 임시정부 청사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성물산 직원들의 제안으로 1993년 복원

민가로 쓰이며 심각하게 훼손

복원작업 통해 1920년대 모습 재현

준공식 땐 김구·안중근·윤봉길 후손 초청

삼성, 중국 내 한국 문화재 발굴 등 사업

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 오는 7일 방문하는 상하이 임시정부 청사가 자칫 역사 속으로 사라질 뻔했지만, 삼성물산 직원들의 자발적 제안으로 1993년 복원된 사실이 뒤늦게 주목받고 있다.

상하이 대한민국 임시정부 청사 외관. 왼쪽부터 ▲복원전 ▲복원직후(1993년) ▲최근 모습. 삼성전자

6일 삼성전자에 따르면, 삼성물산은 사내공모를 계기로, 상하이 임시정부 청사의 복원에 나서게 됐다.

1990년 12월 삼성물산은 '잘못 소개된 우리의 역사'라는 제목의 책자를 발간하면서, 국민기업으로서 문화사업을 더욱 확대하고자 사내에서 '이벤트 현상공모'를 했다. 이때 마침 중국 상하이 출장에서 돌아온 유통본부 영업담당 이재청 부장이 '상하이 임시정부청사 복원 건'을 제안해 대상을 받았다. 삼성물산은 중국과의 정식 수교가 이뤄진 1992년 8월 이전인 1990년부터 중국 시장 진출을 준비하고 있던 터였고, 사내 공모를 통해 상하이 임시정부 청사가 흔적마저 사라질 위기에 처한 사실이 확인된 상황이 맞물리며 전격적으로 복원사업 추진이 결정됐다.

사업은 본사 경영회의를 통과하며 '숭산(嵩山) 프로젝트'란 이름이 붙었다. 우리나라의 정통성을 드높이고 선인들의 애국정신을 계승해 민족의식과 자긍심을 고취하자는 취지였다. 복원사업이 이뤄진 해당 청사는 1926년 7월부터 임시정부가 거처를 항저우로 옮겨간 1932년 4월까지 약 6년간 기관의 심장부 역할을 했던 곳이다. 하지만 이후 오랜 기간 민가로 방치되면서 원형을 알아보기 힘들 정도로 심각하게 훼손됐다.

삼성물산은 우선 사전 조사를 진행해, 복원할 수 있는 가능성이 있다는 결론을 냈다. 이후 문화부, 독립기념관의 협조를 얻어 1991년 중국 상하이시 측과 복원합의서를 채택하고 그 건물에 거주하고 있던 주민들에게 이주 비용까지 지원하며 어렵게 복원을 추진할 수 있는 여건들을 마련했다.

삼성물산은 계단, 창틀 등 세세한 부분까지 손질하고 수소문 끝에 1920년대에 사용하던 탁자, 의자, 침대 등을 수집해 회의실, 부엌, 접견실, 집무실, 요인 숙소 등을 임정 당시 모습 그대로 재현하고자 노력했다.

복원된 상하이 대한민국 임시정부 청사의 내부. 왼쪽 상·하단은 복원 직후(1993년), 오른쪽 상·하단은 최근 모습. 삼성전자

준공식은 1993년 4월13일 임시정부 수립 기념일에 맞춰 진행됐다. 행사에는 김구 주석의 아들 김신 전 교통부장관, 안중근 의사의 조카 안춘생 전 광복회장, 윤봉길 의사의 손자 윤주웅 씨, 최창규 독립기념관장, 신세길 삼성물산 사장 등 100여명이 참석했다.

윤주웅씨는 당시 삼성물산에 보낸 감사편지에서 "할아버지가 비감한 마음으로 수시로 드나들었을 임시정부 청사가 복원되는 것을 보니 가슴이 벅차오르는 설렘을 말로는 다 표현할 수 없다"며 "참으로 다행히 이 건물이 이렇게 보존될 수 있게 노력해 준 삼성물산과 독립기념관, 우리 정부 관계자에게 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.





이외에도 삼성물산은 상하이 임정 청사 복원사업과 함께 중국 내 산재돼 있던 우리 문화재에 대한 실태조사도 벌여 문물, 전적, 유적지 등 1400여건의 문화재를 발굴했다. 이를 종합해 중국과 국내에서 관련 책자도 발간했다.





김형민 기자

