bhc, 앱 가입자 200만명 돌파…고객 감사 프로모션 진행

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 앱 가입자 200만명 돌파를 기념해 고객 감사 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

bhc 앱은 지난해 2월 리뉴얼 이후 누적 가입자 수 200만 돌파라는 성과를 냈다. 지난해 상반기 '콰삭킹', 하반기 '스윗칠리킹'으로 이어지는 신메뉴의 연이은 흥행과 등급별 멤버십 혜택, E쿠폰 등록, 선물하기 등 앱 리뉴얼을 통한 기능 고도화로 신규 및 재방문 고객 증가가 주효했다는 분석이다.

bhc는 앱 회원을 대상으로 오는 26일까지 총 3가지 참여형 프로그램을 진행한다. 먼저 bhc의 대표 메뉴 '뿌링클'을 무료로 즐길 수 있는 '뿌링클 0원 래플 이벤트'를 진행한다. bhc 앱에서 마케팅 정보 수신에 동의하고 이벤트에 응모한 고객 중 추첨을 통해 총 200명에게 뿌링클 한 마리와 콜라로 구성된 쿠폰을 증정한다. 발급된 쿠폰은 bhc 앱에서 등록 후 사용할 수 있으며, 당첨자는 2월2일 문자로 개별 안내될 예정이다.

bhc 앱 회원이라면 누구나 매일 당첨 가능한 '랜덤쿠폰' 이벤트도 마련했다. 계정당 매일 1회 참여할 수 있는 해당 이벤트는 최대 8000원까지 할인 쿠폰 4종을 랜덤 지급한다. 배달과 포장 주문 시 모두 사용할 수 있는 쿠폰으로 활용도를 높였다. 또한 기간 내 랜덤 쿠폰을 5회 이상 다운로드한 고객 중 100명을 추첨해 bhc 모바일 금액권 5000원을 추가 지급한다.

응모할수록 더 큰 혜택을 받아갈 수 있는 '행운 미션 이벤트'도 진행한다. bhc 앱을 통해 2만원 이상 주문 후 미션에 참여한 고객을 대상으로 응모 횟수에 따라 차등 혜택을 제공한다. 추첨을 통해 bhc 모바일 금액권 1만원권(100명), 3회 이상 응모 고객에게는 bhc 모바일 금액권 3만원권(100명)을 제공하며, 5회 이상 응모 고객 중 1명에게는 200만원 상당의 대한항공 기프트카드를 증정한다.





bhc 관계자는 "앞으로도 bhc는 앱을 중심으로 다양한 편의와 혜택을 제공해 나가며 고객에게는 차별화된 브랜드 경험을, 가맹점주에게는 배달 중개 수수료를 절감을 통한 실질적인 소득 증대를 가져다주는 상생의 선순환 구조를 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

