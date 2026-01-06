"삼성 이재용 실물로 봤다"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재용, 베이징 쇼핑몰서 포착

"라부부 샀다" 화제 됐지만 삼성측 "사지 않았다"

中 바이두 '실검' 순위 오르는 등 현지 화제

이재명 대통령의 중국 국빈 방문에 경제사절단으로 동행한 이재용 삼성전자 회장이 베이징 쇼핑몰에서 목격됐다는 소식이 중국 현지에서 화제다.

중국 베이징 쇼핑몰에서 목격된 이재용 삼성전자 회장. 웨이보 캡처

AD

'방중 경제사절단' 이재용, 베이징 쇼핑몰서 '라부부' 구입설 …삼성측은 "아냐" 해명

6일 중국 현지매체 극목신문에 따르면 이 회장은 전날 베이징의 징둥(JD)몰에 통역사를 포함한 수행원들과 함께 방문했다. 매체는 "이 회장이 베이징 차오양구 징둥몰 솽징점에 모습을 나타냈다"며 "한 점원은 이 회장이 라부부를 사서 가져갔다고 말했다"고 전했다. 라부부는 전 세계적인 인기를 끌고 있는 중국 토종 브랜드 팝마트의 캐릭터 인형이다. 다만 삼성측은 이 회장이 라부부를 사지 않았다고 해명했다.

매체는 징둥몰 가구관의 한 점원 말을 인용, "이 회장 일행이 오후 2시쯤 쇼핑몰에 도착했다"며 "인원은 모두 6∼7명 정도였고, 통역사 1명도 포함됐다"고 했다. 또 "점원은 처음에는 (이 회장을) 알아보지 못했다고 한다"며 "이 회장은 소파와 변기 등의 상품에 대해 물어보고 다른 매장들도 둘러봤다"고 덧붙였다.

온라인에 확산 중인 사진을 보면 이 회장은 붉은색 타이를 맨 정장 차림으로 일행과 함께 쇼핑몰 안을 걷고 있다. 또 다른 사진에서는 정장 위에 회색 패딩 조끼를 걸친 모습도 보인다.

중국 베이징 쇼핑몰에서 목격된 이재용 삼성전자 회장. 웨이보 캡처

바이두 '실검' 순위 올라…중국 '들썩'

'삼성 총수 이재용이 라부부를 사갔다'는 내용이 중국 최대 포털사이트인 바이두의 실시간 검색어 순위에 오르는 등 그와 관련한 목격담은 중국 현지에서 높은 관심을 받았다. 중국 누리꾼들은 "한국 재벌이 라부부를 사갔다" "딸 주려고 샀을까" "친근하게 느껴진다" 등 다양한 반응을 보였다.





AD

한편 이 회장은 대통령 방중 경제사절단 자격으로 중국을 방문해 지난 5일 베이징 댜오위타이에서 개최된 한중 비즈니스 포럼에 참석했다. 이 대통령의 중국 국빈 방문을 계기로 개최된 이 행사에는 이 회장을 비롯해 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 한국의 4대 그룹 총수를 비롯한 양국 경제인들이 대거 참석했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>