가평군, 2026년 마을공동체 주민제안 공모 추진

12~26일 접수…공동체 활동·공간조성 단계별 지원
경기 가평군이 주민 주도의 마을공동체 활성화를 위해 '2026년 가평군 마을공동체 주민제안 공모사업'을 추진한다.
공모 접수는 오는 12일부터 26일까지며, 접수 전 사전컨설팅 참여는 필수다. 사전컨설팅은 접수 당일에도 현장에서 참여가 가능하다. 이후 서류심사와 현장 확인, 전문가 심사, 가평군 마을공동체 운영위원회 심의를 거쳐 2월 중 최종 선정 결과를 발표할 예정이다.
이번 공모사업은 주민 참여를 바탕으로 지역 공동체성을 회복하고, 마을 스스로 문제를 해결할 수 있는 기반을 마련하기 위한 것이다. 사업 기간은 올해 12월까지이며, 총사업비는 4700만원으로 도비 30%, 군비 70%가 투입된다.
공모 대상은 가평군에 주민등록지를 둔 5인 이상(1단계) 또는 10인 이상(2~3단계)의 주민 모임과 지역공동체다. 공동체의 성장 단계에 따라 단계별 맞춤형 지원이 이뤄진다.
지원 분야는 공동체 활동과 공간조성 등 2개 분야다. 공동체 활동 분야는 지역 돌봄, 문화·교육, 환경, 생활환경 개선 등 다양한 활동을 대상으로 하며, 단계별로 200만원에서 최대 400만원 이내의 사업비를 지원한다. 공간조성 분야는 주민이 확보한 공동체 공간을 대상으로 전기·환기시설 등 공유공간 리모델링 비용을 최대 1200만원까지 지원한다.
가평군은 사업의 실효성을 높이기 위해 '보탬e 시스템'을 활용한 회계 교육과 공동체 역량강화 교육, 워크숍을 운영할 계획이다. 공동체 간 교류 활성화를 위한 성과공유회도 연중 개최한다.
지금 뜨는 뉴스
가평군 관계자는 "이번 공모사업을 통해 주민이 주체가 돼 마을의 문제를 해결하고, 공동체 활동을 통해 이웃 간 신뢰와 연대가 회복되길 기대한다"며 "관심 있는 주민과 공동체의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.
가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>