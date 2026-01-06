박철호 동아오츠카 대표 " 올해 핵심 키워드는 '준비'"

급변하는 경영 환경, 미래를 만드는 준비 필요

동아오츠카 시무식 진행, 임직원 노고 격려

박철호 동아오츠카 대표는 6일 "AI를 비롯해 변화의 속도가 그 어느 때보다 빨라진 만큼, 올해 핵심 키워드는 '준비'"라며 "철저한 준비와 도전을 통해 미래를 선도하는 기업으로 도약해야 한다"고 말했다.

박 대표는 서울 동대문구 동아오츠카 본사에서 열린 시무식에서 피터 드러커의 말인 '미래를 예측하는 가장 좋은 방법은 미래를 창조하는 것'을 인용하며 이같이 밝혔다. 그는 "급변하는 경영 환경 속에서 단순한 대응을 넘어 스스로 미래를 만들어가는 준비가 필요하다"며 올해를 대비한 세 가지 과제를 제시했다.

박철호 동아오츠카 대표이사 사장(왼쪽에서 네 번째)을 비롯한 동아오츠카 임직원들이 2026 시무식을 마무리하며 단체 사진을 촬영하고 있다. 동아오츠카 제공.

박 대표는 먼저 "품질과 안전을 최우선으로 하면서 환경을 고려한 스마트 생산체계를 완성해야 한다"며 "기본에 충실한 품질 경쟁력 위에 친환경과 효율을 결합한 생산 혁신이 필요하다"고 강조했다. 이어 "소비자 니즈는 건강과 웰빙을 넘어 기능성과 프리미엄 가치로 확장되고 있다"며 "차별화된 기술과 혁신을 바탕으로 한 프리미엄 기능성 신제품을 준비해 새로운 시장을 개척해야 한다"고 덧붙였다.

조직 운영과 관련해서는 "성장은 단기 성과가 아니라 장기적 비전에서 비롯된다"며 "개인의 성장을 바탕으로 부서 간 시너지를 높이고, 화합과 존중의 문화를 조직 전반에 정착시켜야 한다"고 언급했다.

박 대표는 "우리의 준비가 곧 동아오츠카의 미래를 결정한다"며 "모든 임직원이 같은 방향을 바라보며 준비해 나갈 때, 동아오츠카는 한 단계 더 도약할 수 있을 것"이라고 말했다.





한편 이날 시무식에서는 임직원들의 노고를 격려하기 위해 우수모범상과 우수제안상 시상도 함께 진행됐다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

