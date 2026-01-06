[CES 2026]젠슨 황 "물리 인공지능 시대" 선언…벤츠 협업 자율주행차 2026년 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"모든 AI를 위한 단일 플랫폼"

베라 루빈 본격 양산 시사

자율주행 AI '알파마요' 공개

LG전자 등 로봇 제품 언급

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 자율주행차와 로봇에 적용되는 '피지컬 인공지능(Physical AI)' 기술과 차세대 슈퍼칩 '베라 루빈'을 전격 공개했다. 가상 환경에서 AI를 학습·검증하는 모델 '코스모스'와 자율주행 차량 플랫폼 '알파마요', 이를 구동하는 차세대 AI 칩을 함께 선보이며 '모든 AI를 위한 단일 플랫폼' 전략을 제시한 것이다. 특히 자율주행을 "피지컬 AI 시대의 첫 번째 대규모 상용 시장"으로 규정해 눈길을 끌었다.

황 CEO는 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 퐁텐블로(Fontainebleau) 호텔에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 기조연설에서 베라 루빈을 선보였다. 이 슈퍼칩은 중앙처리장치(CPU) '베라'와 그래픽처리장치(GPU) '루빈'을 하나로 설계한 차세대 AI 컴퓨팅 플랫폼으로, 기존 '그레이스 블랙웰' 대비 추론 성능은 5배, 토큰당 비용은 10분의 1 수준으로 낮췄다. 황 CEO는 "단 1년도 뒤처지지 않기 위해 지금 이 시점에 생산에 들어가야 했다"며 "베라 루빈은 이미 본격적인 양산 단계에 들어갔다"고 밝혔다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 퐁텐블로(Fontainebleau) 호텔에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 기조연설을 하고 있다. 사진 박준이 기자.

AD

엔비디아는 베라 루빈을 조기에 공개한 배경으로 자율주행차와 로봇 등 실물 기반 AI의 급부상을 꼽았다. 황 CEO는 "AI의 다음 단계는 로봇공학"이라며 "AI는 텍스트나 영상이 아니라 물리적 세계에서 인간과 상호작용해야 한다"고 강조했다. 그는 이와 관련해 "가속 컴퓨팅이 AI 시대의 기본 구조"라고 밝혔다.

황 CEO는 자율주행을 "피지컬 AI 시대의 첫 번째 대규모 상용 시장"이라고 규정했다. 그는 "비자율주행 차량에서 자율주행 차량으로의 전환이 이미 변곡점에 들어섰다"며 "앞으로 대부분의 자동차와 트럭은 자율주행 기능을 갖추게 될 것"이라고 말했다.

엔비디아가 공개한 자율주행 차량 플랫폼 '알파마요'. 사진 박준이 기자.

엔비디아는 자율주행을 고도화하기 위한 AI도 선보였다. 이날 공개한 코스모스는 중력과 관성, 충돌 등 물리 법칙을 반영한 가상 환경을 만들어 자율주행차와 로봇 AI를 학습·검증하는 기술이다. 황 CEO는 "현실 세계의 모든 상황을 데이터로 수집하는 것은 불가능하다"며 "컴퓨팅을 데이터로 바꾸는 방식이 피지컬 AI의 핵심"이라고 설명했다.

이 가상 환경에서 학습한 자율주행 AI가 알파마요다. 알파마요는 카메라 입력부터 조향과 가속, 제동까지를 하나의 AI 모델로 처리하는 엔드투엔드 구조로, 주행 판단과 함께 그 판단의 이유를 제시하는 게 특징이다. 엔비디아는 AI 판단이 불확실할 경우 보수적 제어 시스템이 개입하는 이중 자율주행 소프트웨어 구조를 적용해 안전성을 높였다고 밝혔다.

이번 자율주행 기술은 완성차 업체와의 협업을 통해 실제 차량에 적용된다. 엔비디아는 자율주행 AI와 반도체, 소프트웨어 전반을 제공하고 차량 개발과 양산은 메르세데스-벤츠가 맡는다. 해당 기술이 적용된 차량은 2026년 1분기 미국에서 먼저 출시된 뒤 3분기 아시아 시장으로 확대될 예정이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 퐁텐블로(Fontainebleau) 호텔에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 베라 루빈을 직접 소개하고 있다. 사진 박준이 기자.

황 CEO는 이 같은 변화를 컴퓨터 산업의 또 하나의 플랫폼 전환으로 규정했다. 그는 "이제 애플리케이션(앱)은 AI 위에 만들어진다"며 "소프트웨어를 프로그래밍하던 시대에서 AI를 훈련시키는 시대로 넘어왔다"고 말했다.

이날 기조연설에서는 피지컬 AI의 확장 가능성도 제시됐다. 엔비디아는 LG전자와 보스턴다이나믹스 등 글로벌 업체들의 로봇을 언급하며 피지컬 AI가 자율주행을 넘어 로봇과 제조 현장으로 확산되고 있음을 강조했다.





AD

황 CEO는 "AI는 더 이상 말하는 도구가 아니라 현실 세계를 이해하고 작동하는 기반 기술"이라며 엔비디아가 GPU 제조사를 넘어 피지컬 AI 시대의 컴퓨팅 플랫폼 기업으로 진화하고 있다고 말했다.





미국(라스베이거스)=박소연, 박준이 기자 muse@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>