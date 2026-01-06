[CES 2026]류재철 “가사노동제로 AI”, 노태문 “전 제품에 AI”…삼성·LG 대표 글로벌 데뷔전

세계 최대 전자·정보기술 전시회 국제전자제품박람회(CES 2026)를 계기로 삼성전자와 LG전자 양대 기업의 새 수장이 나란히 글로벌 무대에 섰다. 노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장)과 류재철 LG전자 최고경영자(CEO)는 이번 전시를 통해 각 사의 인공지능 전략과 중장기 방향성을 직접 제시하며 주도권 경쟁에 나섰다.

LG전자가 현지시간 5일 미국 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션센터에서 ‘당신에게 맞춘 혁신(Innovation in tune with you)’을 주제로 LG 월드 프리미어(LG WORLD PREMIERE)를 개최했다. LG전자 류재철 CEO는 대표 연사로 등단해 공감지능 기반의 다양한 솔루션으로 고객의 일상 공간을 연결하는 ‘AI 경험’을 제시하며, '행동하는 AI(AI in Action)' 시대를 이끌 준비가 돼 있다고 강조했다. LG전자

LG전자는 개막 하루 전인 5일 만달레이베이 컨벤션센터에서 글로벌 전략 발표 행사 'LG 월드 프리미어'를 열고 생활 공간을 중심으로 한 인공지능 전략을 공개했다. 류재철 최고경영자는 이 자리에서 "가전과 로봇이 스스로 판단하고 작동해 가사와 계획에 따른 부담을 줄이는 집을 구현하겠다"며 "인공지능이 단순히 명령을 수행하는 수준을 넘어 고객의 생활 맥락을 이해하고 먼저 움직이는 방향으로 진화해야 한다"고 말했다.

LG전자는 인공지능을 주거 공간에 집중 적용해 실제 생활 변화를 만들어내는 데 초점을 맞췄다. 일정과 환경을 학습해 스스로 작동하는 가전과 이를 조율하는 시스템, 실제 가사를 수행하는 로봇을 결합해 반복적이고 부담이 큰 가사노동을 줄이겠다는 전략이다.

이 같은 전략은 전시장 구성과 시연에서도 구체화됐다. 이날 라스베이거스 컨벤션센터 센트럴홀에 마련된 LG전자 전시장에서는 인공지능 홈로봇 'LG 클로이드'가 실제 가사를 수행하는 모습이 공개됐다. 클로이드는 세탁이 끝난 수건을 집어 접고, 빨래통에 남은 옷가지를 하나씩 세탁기에 넣는 동작을 반복했다. 열쇠를 집어 들거나 오븐과 냉장고를 오가며 조리 준비를 수행하는 시연도 이어졌다.

전날 노태문 삼성전자 사장은 CES 2026 프레스 콘퍼런스 '더 퍼스트 룩'에 참석해 인공지능을 삼성전자 전 제품과 서비스에 공통으로 적용하겠다는 전략을 공개했다. 인공지능을 개별 기능이 아니라 일상 전반에서 함께 작동하는 기본 요소로 삼겠다는 구상이다.

삼성전자 노태문 대표이사 사장(DX부문장)이 CES 2026 '더 퍼스트룩' 프레스 컨퍼런스에서 연설을 하고 있다. 삼성전자

노 사장은 "삼성전자의 모든 제품과 서비스에 인공지능을 적용해 고객이 의미 있는 경험을 누리도록 하겠다"며 "인공지능이 특정 기기나 기능에 머무르지 않고 고객의 일상 전반으로 자연스럽게 확장되도록 하겠다"고 밝혔다. 삼성전자는 이를 통해 제품 간 연결성을 높이고, 기기 안에서 처리하는 인공지능과 서버 기반 인공지능을 함께 활용해 상황에 맞는 기능을 제공하겠다는 방침이다.





삼성전자의 인공지능 전략은 '더 퍼스트 룩' 다음 날 공개된 전시장 구성에서도 드러났다. 삼성전자는 CES 2026 기간 미국 라스베이거스 윈 호텔에 단독 전시관을 마련하고 'AI 일상 동반자'를 콘셉트로 전시를 꾸렸다. 전시장에는 AI가 적용된 TV와 생활가전, 모바일 기기가 일상 공간에 어떻게 스며드는지를 중심으로 한 시연이 이어졌다. 전시장 초입에서는 삼성 AI TV와 대화하듯 콘텐츠 정보와 생활 관련 응답을 주고받는 '비전 AI 컴패니언' 기능이 공개됐다. 전시장 중앙에는 130형 마이크로 RGB TV가 배치돼 초대형 디스플레이 기술을 강조했다.





