김길성 서울 중구청장 “2035년까지 1만4000가구 주거 공급”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

출범 80주년 맞아 미래 100년 비전 제시

서울 중구(구청장 김길성)가 5일 충무아트센터에서 25개 자치구 중 가장 먼저 '2026년 신년인사회'를 개최했다. 김길성 중구청장은 출범 80주년을 맞아 1만4000가구 주거공간 공급, 세계적인 문화·관광 도시 도약 등 미래 100년 비전을 제시했다.

김길성 중구청장이 5일 신년인사회에서 미래 비전에 대해 설명하고 있다. 중구 제공.

AD

충무아트센터 대극장에는 중구민 1200여명과 오세훈 서울시장, 배현진·박성준 국회의원, 김병민 서울시 정무부시장, 윤판오 중구의회 의장 등 내빈이 참석했다.

오세훈 시장은 "작년 한 해 중구를 가장 많이 방문했다"며 "중구가 '다시, 강북전성시대'의 중심지 역할을 해야 한다"고 밝혔다. 이어 이순신 기념관 건립, 전통시장 아케이드 설치, 청구동 주차문제 해결 등을 위해 서울시가 함께 노력하겠다고 약속했다.

김길성 구청장은 남산고도제한 완화 이후 진행 중인 50여개 도심 정비 사업, 월평균 5만8000여명이 찾는 남산자락숲길, 2만3000여명 어르신 교통비, 1만여명 아이들을 위한 돌봄과 진로체험 등 '오래오래 살고 싶은 중구'로의 변화를 소개했다.

김 구청장은 새로운 비전 '준비된 변화, 더 큰 중구로'를 제시하며 신당8·9·10구역, 중림동 398번지 일대 재개발 등을 통해 2035년까지 1만4000가구를 공급한다고 밝혔다.

남산자락숲길은 남산과 연결하고, 내편중구버스는 골목골목을 누빈다. 어르신 교통비, 중구형 산후조리비, 중학생 진로체험카드 지원으로 삶의 버팀목 역할을 하고, '언제나 튼튼센터'를 통해 건강 나이 5살 연장을 목표로 주민 건강을 챙긴다.

또한 이순신 축제, 정동야행, 남산자락숲길 페스타, 명동스퀘어 카운트다운쇼 등 4대 축제를 통해 글로벌 역사관광도시로 도약한다는 계획을 밝혔다.





AD

김 구청장은 "막연한 기대가 아니라 준비된 변화로 더 큰 중구를 만들어 가겠다"며 "중구민 여러분의 믿음을 힘 삼아 붉은 말의 열정으로 중구의 미래를 위해 더욱 힘차게 뛰겠다"고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>