최학범 경남도의회 의장 "건전한 협치로 도민 위해 더 책임 있게 나설 것"

"적토마의 힘찬 기상으로 하시는 모든 일이 순조롭게 잘 이뤄지길 기원한다."

최학범 경남도의회 의장이 5일 창원컨벤션센터(CECO) 컨벤션홀에서 열린 2026년 경남도 신년인사회에서 축사를 통해 새해 인사를 전했다.

최 의장은 "우리 경남도와 시·군에서 올해 계획하고 있는 모든 사업이 차질 없이 추진돼, 경남 전체의 발전으로 이어지는 영광의 한 해가 되길 바란다"고 말했다.

최학범 경남도의회 의장이 2026년 경남도 신년인사회에서 축사를 전하고 있다. 이세령 기자

그는 "제조업과 조선업의 혁신, 우주항공산업의 도약, 지역 소멸과 기후 위기 대응 등 우리가 풀어야 할 과제는 여전히 많다"라고 진단했다.

이어 "2026년에도 도의회는 집행부와 건전한 협치를 바탕으로 도정의 방향을 바로 세우고, 필요한 정책은 적극적으로 지원하며 도민의 안전과 삶의 질을 높이는 일에 더 책임 있게 나서겠다"고 했다.





아울러 "경남이 하면 확실히 다르다는 걸 보여주는 귀한 한 해가 되길 소망한다"고 했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

