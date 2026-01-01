[CES 2026]LG전자, CES 앞두고 ‘행동하는 AI시대’ 선언

류재철 CEO “공감지능으로 미래 가정생활 기준 바꾼다”

LG전자가 세계 최대 가전·정보기술 전시회 CES 2026 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 글로벌 전략 발표 행사 'LG 월드 프리미어'를 열고 공감지능을 기반으로 기기와 공간이 스스로 작동하는 인공지능 시대를 제시했다.

류재철 LG전자 최고경영자(CEO)는 이날 만달레이베이 컨벤션센터에서 LG 월드 프리미어 행사를 열어 "공감지능 기반의 다양한 솔루션으로 미래 가정생활의 새로운 기준을 세우겠다"고 밝혔다.

LG전자는 이날 세계 시장을 대상으로 신기술과 중장기 비전을 처음 공개하는 자리에서 인공지능을 기술 중심 개념이 아닌 고객의 삶을 이해하고 돌보는 '공감지능'으로 재정의했다. 류 CEO는 "집은 개인의 생활방식과 정서가 담겨 있어 인공지능이 이해하기 어려운 공간"이라며 "생활가전 글로벌 리더로서 고객의 라이프스타일을 깊이 이해해 온 것이 LG전자의 차별화된 강점"이라고 말했다.

그는 "훌륭한 기기가 사용자에 맞춰 적응하고 선호를 학습하는 에이전트 가전으로 진화하고 이들이 하나의 잘 조율된 시스템으로 작동하는 인공지능 홈으로 연결되면 '제로 레이버 홈'을 현실화할 수 있다"고 설명했다. 공감지능이 하나로 조율한 기기와 솔루션 공간을 통해 실질적인 고객 가치를 제공하겠다는 구상이다.

LG전자가 6일~9일(현지시간) 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2026’가 열리는 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 공감지능으로 '당신에게 맞춘 혁신(Innovation in tune with you)' 메시지를 담은 광고로 전 세계 관람객을 맞이한다. LG전자

이 같은 전략은 홈로봇 'LG 클로이드'에도 동일하게 적용됐다. 류 CEO는 LG 클로이드를 단순 가사도우미가 아닌 "스스로 주변을 감지하고 판단해 최적의 환경을 만드는 가정에 특화된 에이전트"로 정의했다. LG 클로이드는 양팔과 다섯 손가락을 활용해 가사를 수행하며 실내 환경을 인식·학습해 고객의 일정과 생활 패턴에 맞춰 가전을 제어하는 역할을 맡는다. 어린아이나 반려동물이 매달려도 균형을 유지하는 안전성과 안정적인 실내 주행을 고려한 설계도 강조됐다.

그는 "로봇을 포함한 다양한 솔루션을 통해 미래 가정생활의 새로운 기준을 세우겠다"며 "고객의 인공지능 경험이 집에 머무르지 않고 차량과 사무실 상업공간 등 다양한 일상 공간으로 확장돼 삶의 일부로 이어지길 기대한다"고 말했다.

LG전자는 이날 차세대 올레드 TV와 인공지능으로 진화한 'LG 시그니처' 등 제품 전략도 공개했다. LG 올레드 에보 W6는 9㎜대 초슬림 두께에 무선 AV 전송 솔루션을 적용했고 듀얼 인공지능 기반 3세대 알파11 인공지능 프로세서를 탑재했다. LG 시그니처 냉장고는 대규모 언어 모델 기반 음성 인식 기능으로 고객의 대화를 이해해 기능을 제안하며 오븐에는 재료를 식별해 조리법을 추천하는 기능을 적용했다. 프리미엄 고객 트렌드에 맞춘 새로운 디자인 전략도 제시했다.

행사에서는 공감지능이 실제 생활에서 작동하는 모습도 소개됐다. 고객이 귀가를 알리면 로봇이 일정과 날씨를 고려해 운동 계획을 제안하고 도착 시간에 맞춰 실내 온도를 조절하거나 의류를 준비하는 등 인공지능이 고객의 수고를 대신하는 장면이 구현됐다. LG전자는 이를 통해 육체적 수고뿐 아니라 판단과 계획에 따른 부담까지 줄이는 인공지능 홈을 제시했다.

이와 함께 인공지능 홈 경험을 차량과 상업공간으로 확장하는 전략도 공개했다. 인공지능 중심 차량 솔루션을 통해 탑승자의 시선과 주변 환경을 인식해 맞춤형 정보를 제공하는 기술을 선보였고 데이터센터를 위한 고효율 냉난방공조 솔루션에도 인공지능을 적용해 사업 기회를 확대하고 있다.





행사 마지막 연사로 무대에 오른 LG 클로이드는 "오늘 공유한 비전은 혁신이 고객의 삶과 조화를 이루는 미래"라며 "공감지능은 모든 사람이 더 나은 더 의미 있는 삶을 누릴 수 있도록 도울 것"이라고 말했다. LG전자는 브랜드 철학을 바탕으로 고객과 함께 의미 있는 일상의 혁신을 이어가겠다는 메시지를 재차 강조했다.





라스베이거스(미국)=박소연 기자 muse@asiae.co.kr

