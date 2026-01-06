한국전통문화대·고려대 세종캠, 미래 문화유산 인재 키운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화유산 역량에 첨단 기술 접목

학생 교류 및 학점 인정 우선 추진

한국전통문화대학교 전경

한국전통문화대학교와 고려대학교 세종캠퍼스가 미래 문화유산 인재 양성을 위해 손을 잡았다.

한국전통문화대학교는 6일 오후 2시 충남 부여군 교내 유현당에서 고려대 세종캠퍼스와 '문화유산 분야 학술 및 교육 협력 강화를 위한 업무협약'을 체결한다. 전통문화대가 보유한 문화유산 전문성과 고려대 세종캠퍼스의 정보통신기술(ICT) 특성화 역량을 결합한다. 전통문화와 첨단 기술을 아우르는 융합 교육을 통해 지역사회와 국가 발전에 기여할 전문 인재를 길러낸다는 계획이다.

주요 협약 내용은 ▲학생 교류 및 상호 학점 인정 ▲교육·연구 인력 교류 ▲학술자료 및 정보 교환 등이다. 특히 학생 교류와 학점 인정을 최우선으로 추진한다. 이를 통해 학생들은 양교의 특화된 교육과정을 교차 수강하며 인문학적 소양과 디지털 실무 역량을 동시에 갖춘 융합형 인재로 성장할 기회를 얻는다.





한국전통문화대 관계자는 "이번 협약은 단순한 교류를 넘어 우리 문화유산의 가치를 계승하고 발전시킬 미래 인재 육성의 초석이 될 것"이라며 "양 대학의 강점을 결합해 실질적인 시너지 효과를 내겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

