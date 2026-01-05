KG모빌리티, 작년 12월 판매 1만대 육박…月 최대 수출 영향

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KG모빌리티의 지난해 12월 글로벌 판매량이 1만대에 육박했다. 월간 수출량이 연중 최대를 기록하며 수출이 회복세를 보인 영향이다.

5일 KG모빌리티(이하 KGM)는 지난해 12월 한 달간 내수 2659대, 수출 7000대를 판매하며 글로벌 시장에서 총 9659대를 판매했다고 밝혔다. 이같은 실적은 수출 물량 증가세에 힘입어 전월 대비 7.7% 증가한 수치다.

특히 수출은 독일과 호주, 우크라이나 등으로의 판매가 늘며 7000대를 판매했으며, 2025년 연중 최대 월간 판매 실적을 기록했다.

차종별로는 무쏘 스포츠(1882대)와 토레스 하이브리드(1012대), 티볼리(836대), 무쏘 EV(706대) 등이 판매 증가세를 이끌었다.

또한, KGM은 지난해 내수 4만249대, 수출 7만286대 등 총 11만535대를 판매했다. 이는 전년 대비 1% 증가한 수치다.

특히 지난해 수출은 10년 만에 최대 실적을 기록했던 2024년(6만2378대) 대비 12.7% 증가했다. 유럽과 중남미 등 신제품 론칭 확대와 함께 페루와 인도네시아, 스페인 등 관용차 공급 그리고 글로벌 판매 네트워크와의 협력을 바탕으로 한 차별화된 마케팅 전략 등 수출 물량 확대 노력에 힘입은 결과라고 KGM 관계자는 설명했다.





KGM은 이같은 판매 상승세를 잇기 위해 새로운 픽업 모델인 '무쏘(MUSSO)'를 출시하고 본계약에 돌입하는 등 공격적으로 시장 대응에 나서고 있다. KGM은 "올해에도 무쏘 등 신모델과 다양한 상품성 개선 모델 출시뿐만 아니라 공격적인 내수 시장 대응과 해외 시장 공략 강화를 통해 판매 물량을 늘려나갈 것"이라고 말했다.





