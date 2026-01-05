바른디벨롭먼트㈜, 남양주시 취약계층 위해 1000만원 기탁…"새해 따뜻한 나눔"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시는 5일 바른디벨롭먼트㈜(대표 이정우)가 지역 내 취약계층 지원을 위해 후원금 1000만원을 남양주시복지재단(대표이사 원병일)에 기탁했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장(왼쪽)이 5일 이정우 바른디벨롭먼트㈜ 대표로부터 지역 내 취약계층 지원을 위해 후원금 1000만원을 기탁받고 있다. 남양주시 제공

이번 후원은 지역사회와의 상생을 바탕으로 기업의 사회적 책임을 실천하고 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 도움을 전하고자 마련됐다. 기탁된 후원금은 남양주시복지재단을 통해 관내 취약계층의 생활 안정과 복지 증진을 위한 다양한 복지사업에 활용될 예정이다.

이정우 바른디벨롭먼트 대표는 "지역사회와 함께 성장해 온 기업으로서 사회적 책임을 실천하고자 이번 후원을 결정했다"며 "작은 정성이지만 도움이 필요한 분들께 희망과 위로가 되길 바란다"고 말했다.

주광덕 시장은 "지역사회를 위한 따뜻한 나눔을 실천해 준 바른디벨롭먼트에 깊이 감사드린다"며 "이러한 민간의 자발적인 참여가 시 복지 안전망을 더욱 든든하게 만드는 큰 힘이 된다"고 전했다.





한편, 남양주시복지재단은 지역 내 다양한 민간 후원 자원을 연계해 복지 사각지대를 해소하고, 취약계층 지원을 위한 맞춤형 복지사업을 지속적으로 추진하고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

