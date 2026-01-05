김영록 지사 담화문으로 본 '광주·전남 행정통합' 어디로 가나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김 지사 "제1호 통합광역 지방정부 출범" 강조

"지역 중심 국가 성장지도 개편 보폭 맞출 것"

행정통합 가장 큰 효과 '경제·일자리' 밝혀

이 대통령, 9일 광주·전남 국회의원들과 오찬

'전남 행정통합 로드맵' 논의 될 듯 전망 나와

김영록 전라남도지사가 '대한민국 제1호 광주·전남 통합 광역지방정부' 7월 출범에 대한 강한 의지를 드러냈다. '광주·전남 대부흥'을 위한 선제 조건이 행정 통합임을 다시 한번 강조한 셈이다.

김 지사는 5일 진행된 광주·전남 행정통합 추진기획단' 현판식에 앞서 담화문을 통해 '대한민국 제1호 통합 광역 지방정부 출범'을 위한 방향을 제시했다.

◇광주·전남 통합 첫 출발

김 지사는 "지난 2021년 가을 (광주·전남)행정통합 논의가 이뤄졌지만, 당시 중앙정부의 확실한 통합지원 약속이 없는 상황에서 지역 내 우려와 반대를 넘지 못하고 멈춰 설 수밖에 없었다"라며 "하지만 현재는 완전히 다르다. 이재명 정부가 과거와는 차원이 다른 파격적인 지원과 조력을 약속했다"고 밝혔다.

수도권 1극에서 5극 3특으로' 국가 성장 지도를 개편하려는 이재명 정부의 강력한 의지와 함께하겠단 뜻으로 풀이된다. 정부가 통합정부에 서울특별시에 준하는 지위를 부여하겠단 입장을 밝혔다는 것이 전남도 측 주장이다.

◇경제활성화 기대감 확산

김 지사는 행정통합의 가장 큰 효과로 '경제와 일자리'를 꼽았다.

김 지사는 "RE100 국가산단 조성, 대규모 반도체 산업 유치, 남부권 반도체 벨트의 핵심축 도약 등을 통해 광주·전남을 AI·에너지 중심지로 키운다"고 밝혔다. 이를 통해 지역 청년들이 수도권으로 떠나지 않고도 양질의 일자리를 찾을 수 있는 구조를 만들겠단 것이다.

행정통합을 통해 광주와 전남을 수도권과 경쟁 가능한 '제2의 성장거점'을 만들어내겠단 의미다.

◇행정통합 속도전 전개

김 지사는 "광주·전남 행정통합특별법의 신속한 통과를 목표로 광주·전남 국회의원들의 공동발의를 통해 적극 추진하겠다"며 "동시에 양 시도 의회를 비롯한 각계각층의 의견을 충분히 수렴해 최적의 통합안을 함께 만들어가겠다"고 했다.

그러면서 "오는 6월 3일 지방선거를 통해 통합단체장을 선출하고 7월 1일 역사적인 320만 광주·전남 행정통합의 새 시작을 하겠다"고 밝혔다.

광주광역시장·전남도지사의 틀을 깨면서 이재명 정부 핵심 정책인 '지방 주도 성장 시대'로의 전환에 보폭을 맞추겠단 해석이 가능하다.

이를 위해 광주·전남 행정통합 추진기획단은 공식 출범 첫날인 이날부터 '특별법 2월 국회 통과'를 목표로 행정통합특별법 제정을 위한 사전 준비작업에 착수한 것으로 확인됐다.

◇성공 시 '전국 확산 모델', 실패 시 '정권 부담'

일각에선 이번 광주·전남 행정통합의 성패 여부에 따라 향후 국내 정치판도 역시 크게 요동칠 것으로 보고 있다.

광주·전남 행정통합이 성공적으로 안착할 경우, 이러한 분위기는 타 권역으로 확산할 가능성이 크다. 이럴 경우 이재명 정부는 '지방 주도 성장 시대'를 연 정권으로 정치적 성과를 확실히 각인시킬 수 있다.

반면 통합 과정에서 지역 반발이 격화되거나, 제도적 설계가 미흡해 혼란이 발생할 경우 정권 초반 부담 요인으로 작용할 수 있다는 우려도 나온다.

광주·전남 행정통합은 단순한 지역 이슈를 넘어, 현 정부의 국정 운영 능력과 정치적 리더십을 동시에 시험하는 분수령이라는 평가가 나온 것도 이 때문이다.

한편 이재명 대통령은 오는 9일 강기정 광주광역시장, 김영록 전라남도지사를 비롯해 더불어민주당 소속 광주·전남 지역구 국회의원 18명을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 가질 예정이다. 이날 회동에선 오는 6월 3일 지방선거에서 광주·전남 통합단체장을 선출하고, 7월 1일 통합지자체를 공식 출범시키는 것을 골자로 한 '광주·전남 행정통합 로드맵'에 관한 의견 조율을 할 것으로 보인다.





전남도 한 관계자는 "광주·전남이 하나의 정치·경제 공동체로 재편될 것인지에 대한 관심이 어느 때보다 뜨겁다"라며 "정부의 의지도 강하고, 양 시도가 행정통합에 의견을 같이한 만큼, 긍정적 결과가 나올 것으로 본다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

