"생산적 금융 키운다"… BNK금융그룹, 조직개편 단행

정부 '5극 3특' 대전환·지방주도 성장 맞춰



'부울경성장전략위' 신설, 공공·수익성 개선

BNK금융그룹(회장 빈대인)이 새해 조직 개편을 단행했다.

정부의 '5극 3특' 체제 전환과 지방 주도 성장에 발맞춰 지역 균형발전에 힘을 보태고 금융위원회 및 금융감독원의 생산적금융 확대, 금융소비자보호 강화 방향에 적극 부응하고자 2026년 조직개편을 실시했다고 5일 알렸다.

이번 조직개편은 ▲지방 주도 성장 지원, ▲생산적금융 기반의 지속가능금융 강화, ▲금융소비자보호 및 통합 내부통제 체계 고도화, ▲주주가치 제고에 중점을 두고 그룹 전반의 체질을 개선하고 실행력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

먼저 '부울경 성장 전략 위원회'를 신설할 예정이다. 정부가 추진 중인 '5극 3특' 체제 전환 등 지역균형발전 기조에 맞춰 부울경 권역의 성장 아젠다를 발굴하고 실행하는 역할을 맡는다는 계획이다.

BNK금융 관계자는 "부울경이 해양·물류·제조·에너지 등 산업 기반이 집적된 권역인 동시에 인구감소와 지역소멸, 소상공인·자영업 부진 등 구조적 민생 과제가 겹쳐 있는 만큼 지역 차원의 실행 중심 협력체계가 필요하다"고 설명했다. 부울경 성장 전략 위원회 신설 배경을 알리는 것이다.

다음으로 지속가능금융본부와 생산적금융지원부를 신설해 그룹 차원의 생산적금융 거버넌스를 구축하고 계열사의 추진 과제를 체계적으로 지원한다. 지역경제 재도약을 뒷받침하는 금융지원과 정부 정책 연계를 강화해 공공성과 수익성이 조화를 이루는 지속가능금융 모델을 고도화해 나갈 방침이다.

금융소비자보호 강화를 위해 그룹소비자보호·내부통제부문을 신설한다. 상품 개발부터 판매, 사후관리까지 전 과정에 대한 점검과 개선이 일관되게 이뤄지도록 통합 관리체계를 구축한다. 기능별로 분산된 내부통제 체계를 단일 금융안전 모델로 선진화해 실질적인 소비자 권익 보호 수준을 높이겠다는 뜻이다. 이를 통해 내부통제의 사각지대를 줄이고 사고 예방 중심의 관리체계를 정착시킨다는 계획이다.

주주 소통과 자본시장 친화 정책을 체계적으로 추진하기 위해 '밸류업추진단'을 설치해 수익성 개선, 자본 효율화, 주주환원 정책을 그룹 차원에서 정교하게 고도화 한다. 이를 바탕으로 객관적인 재무 데이터에 기반한 대내외 커뮤니케이션으로 기업가치와 그룹 신뢰성을 높이는 것을 동시에 추진한다.





BNK금융 관계자는 "이번 조직개편은 불확실한 대내외 금융환경 속에서 그룹의 내실을 다지고 미래 성장 동력을 확보하는 데 중점을 뒀다"며, "주주와 고객, 지역사회로부터 신뢰받는 금융그룹으로 도약하기 위해 부울경 성장 지원, 생산적금융, 금융소비자 권익 향상, 밸류업 전략을 흔들림 없이 추진하겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

