민주당대구시당, 기초의회 9곳 본회의·상임위 실시간 생중계 도입 촉구

더불어민주당 대구시당 지방의원협의회(회장 김보경)는 5일 오후 1시 기자회견을 열고, 대구 지역 9개 기초의회를 대상으로 본 회의 및 상임위원회 전 과정에 '회의 실시간 생중계'를 전면 도입할 것을 강력히 촉구했다.

협의회는 이날 회견에서 지방의회의 폐쇄적인 운영 방식이 주민의 '알 권리'를 침해하고 있다고 지적하며, 투명성 강화와 주민 참여 확대를 위한 구체적인 로드맵 마련을 요구했다.

민주당 대구시당 지방의원협의회가 기초의회 본회의와 상임위원회 회의 갱중계 도입을 촉구하는 기자회견을 열고 있다.

또한 지난해 국민권익위원회가 전국 243개 지방의회를 대상으로 권고한 '지방의회 의사 공개 활성화 방안'을 근거로 제시했다. 당시 권고안은 실시간 중계 확대, 회의 공개 시점 명확화, 온라인 접근성 강화를 핵심으로 담고 있다.

김보경 지방의원협의회장은 "주민이 지역의 중요한 의사결정 과정을 '이미 상황이 끝난 뒤'에야 알게 되는 것은 민주주의 원칙에 어긋난다"며, "행정 편의적 방식을 버리고 주민 중심의 의회로 거듭나야 한다"고 강조했다.

이날 협의회는 전 회의 실시간 생중계 즉각 시행, 관련 조례 및 회의 규칙 마련, 고령자·장애인 지원 등 모든 시민이 쉽게 시청할 수 있는 시스템을 구축하라는 3대 요구사항을 발표하며 대구 기초의회의 혁신을 촉구했다.

김보경 회장은 "생중계는 의회 운영의 투명성을 높이고 정치 불신을 해소하는 강력한 도구"라며, "타 지자체들이 이미 실시간 중계를 '표준'으로 채택하고 있는 상황에서 대구만 머물러 있을 이유가 없다"며, "대구의 모든 구·군의회가 책임있는 답변을 내놓을 때까지 끝까지 점검하고 요구하겠다"고 역설했다.





협의회는 이번 기자회견을 시작으로 각 구·군의회별 관련 조례 제·개정안 발의 등 후속 조치에 박차를 가할 예정이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

