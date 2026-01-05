현대차·기아, 지난해 美 183만대 판매…역대 최다 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대차 90만·기아 85만대 3년 연속 최대 판매

현대자동차와 기아가 지난해 183만대를 판매해 미국 시장 진출 이후 역대 최다 기록을 세웠다. 최대 판매 기록도 3년 연속 갈아치웠다.

전기차 수요가 줄어들었지만 하이브리드차로 대응하고, 스포츠유틸리티차량(SUV) 중심으로 판매 전략을 펼친 것이 성과로 이어졌다.

5일 업계에 따르면 현대차는 지난해 미국에서 도매 기준 총 90만1686대를 판매하며 사상 처음 연간 판매 90만대를 돌파했다. 전년 대비 7.9% 증가한 수치다.

기아도 같은 해 미국에서 총 85만2155대를 판매하며 사상 최대 연간 판매량을 경신했다. 전년 대비 7.0% 증가했다.

현대차·기아 합산 미국 판매량은 175만대로, 역사상 최대 실적이다. 제네시스 판매량(8만2331대)까지 합하면 미국에서만 180만대를 넘게 팔았다.

친환경차 판매 성장세가 두드러졌다. 현대차·기아의 친환경차 판매는 총 43만4725대로 전년 대비 25.5% 증가하며 역대 최다를 기록했다. 전체 판매의 23.7%로, 전년보다 3.4%포인트 증가했다. 현대차는 25만9419대(+27.1%), 기아는 17만5306대(+23.2%)의 친환경차를 판매했다.

현대차·기아 하이브리드 판매는 33만1023대로 전년 대비 48.8% 급증하며 연간 기준 역대 최다 판매를 달성했다. 현대차는 하이브리드 18만9881대(+39.6%), 전기차 6만9533대(+2.2%)를 판매하며 각각 최고 실적을 달성했다. 기아도 하이브리드 14만1142대로 역대 최다 판매를 기록했다.

반면 전기차(EV)는 총 10만3697대로 16.3% 감소했으며, 기아의 전기차 판매는 3만4164대로 38.8% 줄었다. 미국 내 전기차 보조금 축소로 인한 수요 둔화가 영향을 미친 것으로 풀이된다.

차종별로는 SUV의 강세가 이어졌다. 현대차는 투싼(23만4230대), 엘란트라(14만8200대), 싼타페(14만2404대)가 판매 상위를 차지했고, 기아는 스포티지(18만2823대), K4(14만288대), 텔루라이드(12만3281대)가 주력 차종으로 자리했다.





현대차·기아는 12월에 16만2400대를 판매해 전년 동월 대비 1.5% 증가했다. 현대차는 제네시스를 포함해 8만7397대(+0.9%), 기아는 7만5003대(+2.3%)를 기록했다. 제네시스는 8467대를 판매하며 3.8% 증가했고, GV80이 3361대(+26.4%)로 판매를 이끌었다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

