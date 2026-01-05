백경현 시장 "새해는 ‘露積成海’…더 행복한 구리시 만들 것”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백경현 구리시장, 2026년도 신년 인사회 개최

병오년 새해 맞아 소통·화합 다지는 자리 마련

경기 구리시(시장 백경현)는 5일 구리시체육관에서 2026년 병오년(丙午年) 신년 인사회를 열고 "즐거운 변화, 더 행복한 구리시" 건설을 위한 힘찬 도약을 약속했다.

백경현 구리시장이 5일 구리시체육관에서 2026년 병오년(丙午年) 신년 인사회에서 인사말을 하고 있다. 구리시 제공

이번 신년 인사회에는 백경현 구리시장을 비롯해 신동화 구리시의회 의장, 윤호중 국회의원, 시·도의원, 기관·단체장 등 각계각층 주요 인사와 시민 500여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

백경현 구리시장은 신년사를 통해 "구리시의 행복한 미래를 책임지기 위해 자족도시의 기틀을 탄탄히 다지고, 철도 노선 확장과 신설 등 수도권 광역 교통망 확충을 통해 시민이 더 행복하고 살기 좋은 도시가 되도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.





구리시가 5일 구리시체육관에서 2026년 병오년(丙午年) 신년 인사회를 열고 있다. 구리시 제공

이어 백경현 구리시장은 "올해의 신년 화두를 '한 방울의 이슬이 모여 바다가 된다'라는 뜻의 노적성해(露積成海)로 정했다"며 "붉은 말의 해를 맞아 힘찬 도약과 성공의 기운이 구리시 전반에 퍼져 시민 여러분의 삶이 희망과 행복으로 가득 차길 진심으로 기원한다"고 덧붙였다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

