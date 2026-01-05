공주시장 적합도, 최원철·김정섭 오차범위 내접전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



현직 프리미엄 vs 전직 시장 경험…중도·세대 표심이 승부처



AD

오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 실시된 충남 공주시장 후보 적합도 조사에서 최원철 시장과 김정섭 전 시장이 오차범위 내 초접전이라는 여론조사가 5일 나왔다.

여론조사기관 비전코리아가 공주시 언론인협회 의뢰로 공주시민 524명을 대상으로 실시한 조사에서 국민의힘 최원철 공주시장이 31.5%p, 더불어민주당 김정섭 전 공주시장이 27.1%p, 임달희 공주시의회 의장은 17.0%p로 조사됐다.

이어 '적합한 후보가 없다'는 응답은 12.6%, '잘 모르겠다'는 응답은 9.0%로 집계돼 아직 표심을 정하지 못한 유권자도 적지 않은 것으로 나타났다.

최 시장과 김 전 시장과의 격차는 오차범위내 4.4%포인트에 불과해 우열을 가리기 어려운 박빙 구도다.

최 시장은 국힘 지지층과 보수 성향 응답층, 30대, 농업·임업·축산업·어업 종사자와 무직·은퇴층에서 상대적으로 강세를 보였다.

김 전 시장은 민주당 지지층과 진보 성향 응답층, 학생층, 60대 연령층에서 우위를 나타냈다.

임 의장은 만 18~29세 청년층과 학생층을 중심으로 일정 수준의 지지세를 보였다.

성별로는 남성 응답층에서 최 시장이 앞섰고, 여성 응답층에서는 김 전 시장이 근소하게 우위를 보였다.

연령별로는 40대에서 두 후보가 동일한 지지율을 기록했고, 50·60대에서는 최 시장이, 청년층과 70세 이상에서는 김 전 시장이 상대적으로 높은 지지를 받았다.

지역별로는 제1선거구에서 김 전 시장이, 제2선거구에서는 최 시장이 각각 앞서며 공주시 내부에서도 지역별 표심이 갈리는 양상을 보였다.

중도층과 일부 여성·자영업층에서는 두 후보 간 격차가 4%포인트 이내로 나타나 향후 선거 국면에서 정책 경쟁과 현안 대응이 승부를 가를 핵심 변수로 꼽힌다.

이번 조사는 휴대전화 가상번호 84.9%, 유선전화 RDD 15.1%를 활용해 충남 공주시 거주 만 18세 이상 남녀 524명을 대상으로 100% ARS 방식으로 실시됐다.





AD

응답률은 7.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.1%포인트다. 가중치는 행정안전부 주민등록 인구통계 기준으로 연령·성별·권역별로 부여했다. 여론조사에 대한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지와 확인할 수 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>